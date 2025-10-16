Še večji zastoji na cestah in podražitev vinjet, ko bo Ribič po volitvah odstavljen

Piše: Spletni časopis

Vladna ideja, da od novega leta do volitev štiri mesece vozniki ne bi plačevali letnih vinjet, bo, kot so včeraj medijem pojasnili iz DARS, v blagajni družbe za avtoceste pustila čez 20 milijonov evrov luknje, za 70 milijonov pa bo likvidnostnih težav.

Andrej Ribič, ki si ga je Svoboda nastavila na vrh DARS, je na vprašanje novinarjev, ali se je vlada posvetovala z Darsom po poročanju ljubljanskega Dnevnika odgovoril, da se vladi ni treba posvetovati, saj je država edini lastnik Darsa, ta pa izvaja vladno politiko. Zagotovil pa je še, da se posledično ne bodo podražile vinjete.

O ceni vinjet Ribič ne bo odločal, po volitvah bo zelo verjetno le še bivši šef DARS.

Kaj je vsebina vladne dobrote, so ugotovili celo v vstajniški stranki Resni.ca Zorana Stevanovića. Tako: “Gre za klasičen predvolilni bombonček, s katerim želi vlada kupiti naklonjenost ljudi. A nič v življenju ni zastonj — tudi te »4 mesece vinjete« ne bo plačala vlada, ampak državljani sami. Izpad prihodkov bo moral nekdo pokriti, in to bodo davkoplačevalci, bodisi z višjo ceno vinjete po volitvah, bodisi z dodatnimi davki. Namesto da bi uredili prometno infrastrukturo in zagotovili pretočne ceste, vlada raje deli »darila«, ki so v resnici samo računi, odloženi na jutri.”

Izognil pa se je Ribič odgovoru o posvetih z vlado, ki bi moral biti pritrdilen. V torek sta bila Andrej Ribič in Robert Golob v parlamentu med poslanci Svobode. Takrat javnosti še ni bilo znano, da namerava vlada letos namesto soli za odpravo poledenelosti cest predlagati sladkor, zaradi tega je bilo kar nekaj ugibanj, kaj sta med poslanci Svobode počela. Nova24 je o tem poročala tako: Kaj se dogaja? Svobodnjake sta v državnem zboru obiskala šef Darsa in Golob.

Ribič je bil leta 2022 izvoljen za člana predsedstva Golobove stranke, v kampanji Svobode pred volitvami poslancev pa je bil s 15.000 evri največji donator. Toliko sta za kampanjo prispevala le še Robert Golob in Otmar Zorn.

Tokrat Ribič v kampanji Svobodi poskuša pomagati kar z desetinami milijonov DARS. Večino denarja za kampanjo si je stranka leta 2022 sicer sposodila na banki in jih je po volitvah poplačala iz državnih dotacij, ki so jih zase močno povišali. Po volitvah je bil Ribič politično nastavljen na vrh DARSA, povsem na vrh pa je splezal šele, ko so iz Svobode decembra 2023 prisilili nekdanjega podpredsednika NSI Valentina Hajdinjaka, da je odstopil kot predsednik uprave DARS, ker bi ga večina, ki jo ima Svoboda v nadzornem svetu, sicer odstavila. Za novega šefa niso takoj imenovali Andreja Ribiča, za pol leta so najprej postavili Davida Skornška.

Težko si je predstavljati, da pogovor Ribiča ta teden s poslanci Svobode ne bi bil o vinjetah in ukinitvi plačevanja cestnin na Primorskem. Oboje za koristi Svobode v predvolilnem obdobju.

Podobno je bila sprenevedava trditev Ribiča, da posledica velikodušnosti pred volitvami ne bo povišanje cen vinjet po volitvah. Iz dveh razlogov. Če denarja ne bo, ne bo širjenja avtocest in dodatnih gradenj in bo kolaps na avtocestah le še večji kot smo mu že priča. Po vrhu so napovedi, kaj bo vlada počela po volitvah, sprenevedanje, ker sedanje vlade ne bo več in Andreja Ribiča, kot politično nastavljenega šefa DARS, zelo verjetno tudi ne.

Isti vladi še nikoli v zgodovini države, kar imamo državni zbor, po volitvah ni uspelo obstati. Še, ko gre za premiera, se je doslej na vrhu uspelo obdržati le Janezu Drnovšku, pa še to le leta 1996 s strašnimi težavami po prestopu Cirila Pucka in na koncu SLS Marjana Podobnika, ker so desne stranke takrat skupaj dobile večino na volitvah. Zaradi tega je Drnovšku tudi padla vlada leta 2000, ko sta se takrat združili SLS in SKD in je za krajši čas za združeno stranko SLS+SKD vlado prevzel Andrej Bajuk.

Večkrat je vladal le še Janez Janša, a nikoli zapored.

Manj denarja v blagajni Darsa bo gotovo pomenilo manj investicij v avtoceste, kjer imamo resne težave, ker so zadnja leta državi vladale stranke, ki so pred volitvami obljubile, da ne bodo širile avtocest in avtocestnega omrežja in so te svoje predvolilne obljube tudi uresničile.

Posledica so in bodo veliki prometni zastoji in velika gospodarska škoda, ker smo država, ki je sredi pomembnih evropskih logističnih in turističnih poti.