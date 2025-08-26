Se je Poklukar ustrašil? Helikopterji gredo na notranjo revizijo, sam pa reševalce napada kot “privatizerje”!

Piše: G. B.

Vse kaže, da notranji minister Boštjan Poklukar izgublja tla pod nogami. Tudi pri aferi s helikopterji.

Minister Boštjan Poklukar je namreč odredil izredno notranjo revizijo postopka nakupa helikopterjev za nujno medicinsko pomoč (HNMP), saj so bili očitki vse glasnejši. Dokler ne dobi njenih izsledkov, pa bodo počakali s podpisom pogodbe o nakupu izbranih helikopterjev Leonardo, je napovedal in se pri tem znova sprenevedal. Prvi mož policije Damjan Petrič pa je takoj zjutraj odredil notranjevarnostni postopek.

Televizija Slovenija je v ponedeljek objavila zvočni posnetek s sestanka januarja letos, ko naj bi se v času trajanja postopkov prvega razpisa za nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč v prostorih letalske policijske enote na Brniku sestala 11-članska zasedba predstavnikov ministrstva za zdravje, letalske enote policije ter zdravnikov in reševalcev. Na sestanku naj bi bili “domnevno prisotni” tudi štirje, ki so bili pozneje člani ali nadomestni člani razpisne komisije pri drugem razpisu.

Udeleženci so se med drugim pogovarjali, da se lahko glede na zahteve na razpis prijavita zgolj proizvajalca Leonardo in Airbus. Razpravljali so o znanih prednostih in slabostih enega in drugega, med drugim o tem, da Airbusov helikopter omogoča klasično intubacijo, nima pa štirih sedežev, Leonardov helikopter pa ima prečna vodila brez dodatnega prostora za glavo. Iz posnetka pa je razbrati, da so predstavniki letalske policijske enote izrazili, da bi bili bolj zadovoljni s helikopterji proizvajalca Leonardo, saj bi izbira Airbusa vodila v več oziroma dvojna usposabljanja pilotov oziroma ekip, glede na to, da zdaj že letijo z Leonardovim helikopterjem.

Minister za notranje zadeve Poklukar je danes v izjavi za medije ob obisku policijskega kampa za srednješolce KamPo v Gotenici dejal, da si je posnetek ogledal, a ni zaznal, da bi na njem preferirali Leonardove helikopterje, “so se pa pogovarjali predvsem o prednostih in slabostih enega in drugega tipa helikopterjev, to so bili scenariji, ki smo jih na nek način tudi vseskozi imeli pred očmi”, je dejal. Obe odločitvi bi imeli posledice za logistični oziroma organizacijski del letalske policijske enote “in o tem smo se nenazadnje tudi pogovarjali”, je dejal. Pristavil je: “Pogovarjati se o tem, kaj je prednost in slabost enega helikopterja, še ni nezakonita zadeva.”

Ne glede na to pa se želi prepričati, ali je bilo vse zakonito s postopki razpisa, kot je sicer prepričan sam. Revizija pa po njegovih besedah ne bo ogrozila postopka, saj bo izvedena znotraj datumov, ki jih narekuje zakon o javnem naročanju. Obenem je opozoril, da so prišli v javnost posnetki iz enote slovenske policije, “ki, verjamem, so bili narejeni tako, da nobeden ni vedel, da se to snema”.

Zaradi posnetka je v. d. generalnega direktorja policije Petrič odredil notranjevarnostni postopek, “da se ugotovi, kaj so se pogovarjali na tem sestanku, kdo je bil prisoten in kakšen je bil kontekst in vsebina tega pogovora”. “Želimo biti transparentni, nimamo ničesar za skrivati, tako kot je bilo meni že zjutraj pojasnjeno, pa so se pogovarjali o prednostih in slabostih obeh tipov helikopterjev po strokovni plati, kaj potrebujemo za enega, kaj potrebujemo za drugega,” kar naj bi bilo tako ali tako tudi del raziskave trga.

Hkrati je ocenil, da je “zaskrbljujoče, da takšni ali podobni posnetki prihajajo ven in še to izvzeti iz konteksta”. Prav tako bi pričakoval, da bi se, če je bilo s sestankom in razpisom karkoli spornega, o tem pogovarjali prej in ne šele po končanem razpisu. Na vprašanje, kako komentira, da so posnetki z januarskega sestanka prišli v javnost prav zdaj, pa je Poklukar ponovil oceno, da gre za “še zadnji napor, da se helikopterska nujna medicinska pomoč v Sloveniji privatizira”.

V sekcijah reševalcev v zdravstvu in za urgentno medicino, ki delujeta pod okriljem Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in sta bili kritični do izbora Leonardovih helikopterjev, pa so danes take očitke zavrnili. “Na vseh sestankih smo enotno zagovarjali stališče, da se HNMP organizira kot javna služba znotraj sistema nujne medicinske pomoči. Zagovarjamo pa, da postane HNMP z medicinskim in prevozniškim delom zaokrožena celota, ki predstavlja le eno od predbolnišničnih enot sistema NMP,” so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Prevozniški del HNMP se bo po njihovih navedbah “še vedno izvajal izven javne zdravstvene službe, izbrana plovila pa ne bodo optimalna za sodobno strokovno delo, prav tako pa ne bodo namenjena izključno izvajanju HNMP, temveč bodo v souporabi z ostalimi potrebami zdravstva”. Opozarjajo, “da odgovornosti za morebitne posledice – tako za paciente kot za izvajalce – ne moremo in ne smemo prevzeti. Odgovornost je na strani odločevalcev, ki z odlašanjem pri uvedbi predlaganih rešitev in ignoriranjem stroke ogrožajo razvoj celotnega sistema”.

Zagotavljajo še, da njihova prizadevanja niso bila nikoli omejena na izbiro določenega modela helikopterja, temveč na celovito ureditev sistema.