Še en slovenski pravnik s selektivnim spominom!? Leta 2014 v osrednji vlogi pri ukradenih volitvah, zadnja 4 leta podpiral čiščenje države drugače mislečih, danes pa moralizira o padcu države!

Piše: Celjski glasnik

Tako kot v Sloveniji posamezni pravniki služijo režimu, bi si želeli v najbolj avtoritativnih državah, kaj šele da smo temu priča v neki državi, ki se proglaša za demokratično.

Eden takšnih je prav gotovo tudi Miro Cerar, ki bi moral biti zaradi svojih vseh funkcij, ki jih je opravljal kot pravnik in politik biti neodvisni glas prava, je pa izrazito podrejen globoki državi ter hujskanju proti vsem kar se s to teorijo ne strinja.

Zanimivo, da dekan Pravne fakultete UL ni bil nič žalosten, ko v prejšnjem mandatu UKZ sploh ni sklicala seje za ustanovitev preiskovalne komisije o energetiki ali ko je pred evropskimi volitvami blokirala posvetovalni referendum. Tiho je bil tudi, ko je bil leta 2024 sprejet… https://t.co/pSpfuGJmkx — Andrej Poglajen (@poglajen) July 23, 2026

Tako smo lahko prebirali, kako je ravno pravnik Miro Cerar izražal danes zaskrbljenost, ker se politika ni uklonila globoki državi in ni izglasovala dnevnega reda seje državnega zbora. In to kljub temu, da gre pri tem za demokracijo in avtonomno pravico vsakega posameznika. Ob tem njegovem pritoževanju je predsednik SDS Janez Janša zapisal: “Brez sramu je igral osrednjo podporno vlogo pri kraji volitev leta 2014. Brez kančka obžalovanja.”

Pred tem je poslanec SDS Andrej Poglajen opozoril še na eno podrobnost v ravnanju pravnika Mira Cerarja: “Zanimivo je, da dekan pravne fakultete UL sploh ni bil žalosten, ko v prejšnjem mandatu UKZ ni sklicala niti sej za ustanovitev preiskovalne komisije za energijo ali ko je blokirala posvetovalni referendum pred evropskimi volitvami.“