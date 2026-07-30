Ostale so samo ruševine: V ruskem raketnem napadu v Radušnem pri Krivem Rogu umrli starši, sedem otrok in vnuk

Piše: C.R.; povzeto po 24tv.ua

V naselju Radušno v okrožju Krivoj Rog v Dnepropetrovski regiji je ruska balistična raketa danes ponoči zadela zasebno hišo družine Voronovih. V trenutku napada so bili tam starši, sedem njihovih otrok in enoinpolletni vnuk.

Po podatkih lokalnih medijev sta 47-letni Artem Voronov in njegova 41-letna žena Jelena imela deset otrok. V hiši so bili ob napadu 17-letni Mark, 15-letna Dominika, 14-letna Viorika, 12-letni Zaharij, 11-letni Azarij, 10-letna Federika in 6-letna Emilija. V hiši je bil tudi njihov enainpolletni vnuk Artem – sin najstarejšega sina družine, ki trenutno služi v ukrajinskih oboroženih silah.

🕯 Загинула багатодітна родина через атаку РФ у селі Радушне, що на Криворіжжі Ракета влучила по приватному будинку у Новопільській громаді. Загинули шестеро людей, серед них троє дітей – 6-річна дівчинка та хлопці 11 і 17 років. 📹 Укрінформ pic.twitter.com/xdxDKqQ5BI — Ukrinform (@UKRINFORM) July 30, 2026

Sorodniki in sosedje se Voronovih spominjajo kot prijazne in skrbne družine. Šokirana Babica je lokalnim novinarjem povedala, da sta starša v vzgojo otrok vlagala veliko truda. Po njenih besedah je najstarejši sin Daniel končal akademijo, ima čin kapitana in služi v artilerijskih enotah. Še dva starejša otroka – Aurika in Matvej – sta v tujini. Mark je po besedah babice dobro študiral na tehnični šoli.

Ostala sta mu le en brat, ena sestra ter ruševine hiše, ki je postala grobnica

drugi sin družine Matvej je, ko je izvedel za eksplozijo, poskušal ugotoviti, ali je komu uspelo preživeti.

“Ali je kdo iz družine Voronovih preživel? Jaz sem Matvej, njihov sin,” je Matvej napisal na družbenih omrežjih.

Ena od prebivalk Radušnega je odgovorila, da so od hiše ostale le ruševine. Kasneje je šokirani Matvej napisal, da je že videl posnetke s kraja tragedije in ne more verjeti, da se je to res zgodilo.

У селі Радушне на Дніпропетровщині російська балістична ракета влучила в будинок багатодітної родини. «З усієї моєї родини залишилися живими лише я та мої два старших брати», – написала донька родини Воронових у соцмережах. pic.twitter.com/XTYqMIDuw5 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 30, 2026

Preživel je samo pes

Lokalna prebivalka Ljudmila je za medije povedala, da je dan pred tragedijo videla otroke, ki so se igrali in smejali, po raketnem napadu pa od hiše skupaj z družino ni ostalo nič. Poleg tega so lokalni novinarji poročali, da so izpod ruševin uspeli rešiti družinskega psa. Po njihovih podatkih je bil edino živo bitje, ki je preživelo raketni udar.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da gre za cinično zločin proti civilistom. “To rusko zlo je mogoče ustaviti le s skupnimi močmi celotnega sveta. Nihče na svetu ne more ostati sam proti takšnemu terorju,” je poudaril Zelenski.

Spomnimo, da je Rusija v noči na 30. julij izvedla množični napad na Ukrajino, zlasti na okrožje Krivorožje. Raketa je zadela hišo večotročne družine, ki je prenehala obstajati. Na kraju dogodka delujejo reševalci in kinologi, ki odstranjujejo ruševine in iščejo ostanke žrtev. Uradno je potrjena smrt šestih oseb, med njimi treh otrok. Še pet oseb je pogrešanih. Poleg tega je bilo ranjenih še 10 oseb. Zaradi narave uničenja se identiteta nekaterih žrtev še ugotavlja.

Prebivalci vasi Radušne so šokirani in ruskim napadalcem namenjajo besede: “Gorite v peklu!”

V vasi Radušne ni bilo nobenih vojaških objektov.