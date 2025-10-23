Se bo Evropa končno zganila in pomagala kristjanom v Nigeriji?

Piše: Bogdan Sajovic

V Nigeriji kristjani vsakodnevno umirajo za svojo vero. Poročila navajajo, da je bilo samo v letu 2025 pomorjenih 7 tisoč ljudi samo zato, ker so bili krščanske vere, kar pomeni 35 umorjenih na dan. Islamistične skupine v Nigeriji so od leta 2007 požgale celone vasi in uničile 19 tisoč cerkva.

Nigerijske oblasti na znajo ali zmorejo zaščititi svojih državljanov. Mednarodna skupnost, tudi Evropska unija, pa si zapira oči.

Every day, 35 Christians are killed in Nigeria. MEPs are finally demanding action but will the EU step up before thousands more die? ➡️ https://t.co/V3ee6TeZuD pic.twitter.com/tcP3zgq8ZJ — Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2025

Nedavno pa je trideset poslancev Evropskega parlamenta naslovilo vprašanji na komisarko Kajo Kallas. Vprašanja so odkriti in preprosti:

Kaj dela, če sploh dela, Evropska unija, da bi preprečila sistematično uničevanje krščanske skupnosti v Nigeriji?

Ali izvaja kakšen pritisk na nigerijsko vlado, da bi kaznovala znane povzročitelje zločinov nad kristjani?

Nigerija je namreč strateški partner EU na področjih energetike, migracij in varnosti. Poslanci, iz vrst EPP, ECR in PfE, menijo, da zahod za molkom o 52 tisoč pomorjenih nigerijskih kristjanih v zadnjih petnajstih letih, izkazuje v nebo vpijočo hinavščino.

Poslanci menijo, da je to vprašanje moralni test za Evropo. Ali se bo končno zganila in pritisnila na svojo strateško partnerico, naj zaščiti kristjane in kaznuje zločince, ali pa se bo še naprej delala, kot da nič ne vidi. In se s tem spremenila v tihega podpornika zločina.