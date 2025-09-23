SDS z novelo Zakona o dohodnini: več v žepe zaposlenih!

Piše: C. R.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala poslanka Suzana Lep Šimenko, je poslanska skupina SDS v parlamentarno proceduro vložila predlog zakona o spremembah zakona o dohodnini, s katerim predlaga celovito davčno razbremenitev vseh zaposlenih.

Predlog predvideva postopno zvišanje splošne olajšave ter prilagoditev dohodninske lestvice, vključno z znižanjem najvišje stopnje davka.

Ključne rešitve predloga zakona:

Postopen dvig splošne olajšave : 8.000 evrov v letu 2026, 9.000 evrov v letu 2027, 10.000 evrov od leta 2028 dalje.

: Nova dohodninska lestvica : pragovi se zvišujejo, prehodi v višje razrede bodo počasnejši.

: pragovi se zvišujejo, prehodi v višje razrede bodo počasnejši. Znižanje najvišje davčne stopnje: iz 50 % na 45 %, z novim pragom pri 90.000 evrih.

Kaj to pomeni za zaposlene?

Prvi učinki bi se pokazali že leta 2026. Zaposleni bi tako prejeli:

– Ob minimalni plači: +438 € letno več oz. 36,5 € mesečno.

– Ob povprečni plači: +854 € letno več oz. +71 € mesečno.

– Ob dvakratniku povprečne plače: +1.337 € letno več oz. +111 € mesečno.

Učinki bodo naraščali. Leta 2028 bi zaposleni prejeli:

– Minimalna plača: +758 € letno oz. +63 € mesečno.

– Povprečna plača: +1.374 € letno oz. +115 € mesečno,

– Dvakratnik povprečne plače: skoraj +2.000 € letno oz. +166 € mesečno.

Predlog zakona je univerzalen in pravičen – koristi imajo vsi zaposleni, ne glede na višino plače. Hkrati pa se znižuje davčni primež, ki je v Sloveniji med najvišjimi v OECD in EU. Slednje je zelo pomembno za konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Suzana Lep Šimenko je ob vložitvi poudarila:

»Vlada Roberta Goloba je s svojo politiko višjih davkov in novih prispevkov neposredno znižala neto plače in življenjski standard ljudi. Golobova vlada je tudi razveljavila dohodninski zakon prejšnje Janševe vlade, ki je postopno zviševal splošno olajšavo s 5.000 na 7.500 evrov. Posledično je posameznik s povprečno plačo v tem obdobju izgubil okoli 3.600 evrov neto dohodka. S predlogom zakona vračamo zaposlenim tisto, kar jim je bilo odvzeto – pošteno nagrado za njihovo delo in več denarja v njihove žepe.«