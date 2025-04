SDS: Pričakujemo opravičilo Urške Klakočar Zupančič za včerajšnjo cenzuro in protiustaven poseg v svobodo govora

Piše: C. R.

“V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ostro obsojamo ponovne kršitve Poslovnika državnega zbora in nedopustne posege v svobodo govora, ki si jih je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič dovolila ob včerajšnjem nadaljevanju redne aprilske seje,” so sporočili iz SDS.

Ob razpravi o interpelaciji vlade dr. Roberta Goloba je predsednica DZ s prekinitvami poslanca Zvona Černača in prepovedjo uporabe PPT predstavitve dokazala, da ne vodi sej nepristransko. Takšnega ravnanja si pri predstavnikih vlade ali poslancih koalicije še nikoli ni privoščila. “V Poslanski skupini SDS to razumemo kot neposredno kršitev ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja.”

»Ste predsednica samo dobre polovice parlamenta. Vladajočih. Dokazali ste tudi, da ste za zaščito laži in manipulacij sposobni poteptati ustavne in poslovniške določbe,« so med drugim zapisali v dopisu predsednici DZ.

Ob tem poudarjajo, da je prakso predvajanja zvočnih in video posnetkov v Državnem zboru v tem mandatu uvedla celo nekdanja strankarska kolegica predsednice DZ Mojca Pašek Šetinc, a pri tem ni bila prekinjena. Enaka merila bi morala veljati za vse poslance – tako opozicijske kot koalicijske.

“Zato v Poslanski skupini SDS pričakujemo, da se bo predsednica DZ za včerajšnji grob in protiustaven poseg v svobodo govora javno opravičila še pred koncem te seje državnega zbora. Prav tako pričakujemo, da v prihodnje ne bo več posegala v pravico poslancev do predstavitve stališč, kot tega ni nikoli storila v primeru predsednika vlade ali drugih članov vlade.”

“Slovenija si zasluži demokratičen parlament, v katerem veljajo enaka pravila za vse,” menijo.