SDS poziva Goloba, naj na glasovanje o obrambnem referendumu veže zaupnico vladi

Piše: C. R., STA

V SDS pred petkovim glasovanjem o predlogu koalicijske Levice za razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov premierja Roberta Goloba pozivajo, naj na to glasovanje veže zaupnico vladi. Koalicija je namreč pri tem vprašanju neenotna, zato je odgovornost na premierju, je v izjavi v DZ dejala vodja poslancev SDS Jelka Godec.

Jelka Godec je v današnji izjavi poudarila, da je referendum eden izmed instrumentov demokracije, s katerim lahko ljudje izrazijo svojo voljo. Izdatki za obrambo po njenih besedah predstavljajo močen finančni zalogaj za državo, koalicija pa je pri tem vprašanju neenotna.

Zato so danes pred petkovim glasovanjem o razpisu posvetovalnega referenduma na to temo predsednika vlade pozvali, naj na to glasovanje veže zaupnico vladi.

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je nedavno podala najmanjša stranka koalicije Levica. Referendumsko vprašanje bi se po njihovem predlogu glasilo: Ali ste za to, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti leta 2030 dosegli tri odstotke BDP letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov?

Razhajanje koalicijskih strank

Razpis referenduma so na ponedeljkovem odboru za obrambo podprli tudi v koalicijski SD, medtem ko mu v največji vladni stranki Gibanje Svoboda nasprotujejo. Tudi vlada razpisa posvetovalnega referenduma o povišanju obrambnih izdatkov ne podpira. Na ponedeljkovi dopisni seji je sprejela mnenje, v katerem so zapisali, da bi bil razpis referenduma v nasprotju z nacionalnovarnostnimi in obrambnimi interesi ter temeljnimi strateškimi in planskimi dokumenti Slovenije na področju obrambe in varnosti. Tega mnenja sicer niso podprli ministri iz vrst SD in Levice.

Razhajanje strank vladne koalicije o tem vprašanju je v današnji izjavi izpostavila tudi Godčeva. “Zato je na tem mestu velika odgovornost na predsedniku vlade, ki naj najprej poenoti koalicijo in potem bomo tudi mi videli, kako bomo glasovali,” je odgovorila na vprašanje, ali bodo v največji opozicijski stranki podprli razpis posvetovalnega referenduma.

Poslovnik DZ glede zaupnice vladi določa, da zahtevo, naj DZ glasuje o tem, predsednik vlade pošlje pisno predsedniku DZ. Predsednik vlade lahko vprašanje zaupnice veže na sprejem zakona ali druge odločitve v državnem zboru, pri čemer predlaga, naj se zakon ali druga odločitev sprejme ali naj se ne sprejme. Pri tem se o zaupnici ne glasuje posebej, temveč se glasuje samo o zakonu ali drugi odločitvi. Šteje se, da je bila vladi izglasovana zaupnica, če je državni zbor glasoval o zakonu ali o drugi odločitvi v skladu s predlogom predsednika vlade.