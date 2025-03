SDS: Moč koalicijskega glasovalnega stroja povozila moč argumenta in resnice

Piše: C. R.

V SDS po neuspelem predlogu za razrešitev Nataše Sukič z mesta podpredsednice DZ menijo, da je moč koalicijskega glasovalnega stroja povozila moč argumenta, resnice in tistih poslanskih glasov, ki so leta 2012 potrdili zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Še naprej bodo opozarjali na laži in manipulacije vladne koalicije, napovedujejo.

Poslanska skupina SDS je predlog za razrešitev Nataše Sukič vložila zaradi njenih navedb, da je pokojninska reforma iz časa druge vlade Janeza Janše znižala odstotek za odmero pokojnine. Ob tem so podpredsednici DZ očitali, da je v svojih izjavah oškodovanje slovenskih upokojencev pripisala napačni vladi in tako zavestno širila laži.

Po besedah poslanca SDS Andreja Hoivika pa je njihov poslanec Jože Tanko preračunal, da so upokojenci, ki so se upokojevali po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 2012 od tedaj na boljšem za 18.000 evrov. “Pravzaprav smo jim s tem zakonom takrat med drugo Janševo vlado podelili en dober avto,” je ponazoril.

Za največjo opozicijsko stranko razprava o položaju upokojencev po današnjem neuspelem poskusu razrešitve Sukič ni zaključena, Hoivik je v izjavi po seji napovedal, da bodo še naprej opozarjali na laži in manipulacije vlade Roberta Goloba.

Njegove izjave o pokojninski reformi iz leta 2012 so bile sicer povod tudi za interpelacijo celotne vlade, razprava o tem bo v DZ še tekla. “Do interpelacije pa seveda zbiramo tudi nadaljnje laži,” je dejal poslanec SDS.

Obenem je izpostavil, da imata tako premier Golob kot poslanka Sukič izobrazbo naravoslovne smeri, torej se spoznata na matematiko in izračune, zato odpade dvom, da bi se v svojih izjavah zmotila. Tako po njegovem mnenju po izidu današnjega glasovanja žalosti, da Sukič še vedno uživa zaupanje vladne koalicije.

Prepričan je tudi, da je v obdobju, ko aktualna vlada pripravlja novo pokojninsko reformo, ki je tudi pogoj za črpanje evropskih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost pomembno, da politika operira z dejstvi.

Po pričakovanjih pa bo položaj upokojencev tudi v ospredju ob obetajočem se referendumu o zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti, za razpis katerega v SDS zbirajo podpise volivcev. Odziv je po Hoivikovih besedah neverjeten. “Pravzaprav z vsako lažjo, ki jo izreče predsednik vlade, prejemamo več pobud. Tudi tisti, ki niso naši simpatizerji, ki so iz leve opcije, pravijo, dovolj je davkov, dovolj je Golobove vlade. Zbiramo podpise, o konkretnih številkah ne bi govoril, bomo pa najbrž zbrali teh 40.000 podpisov prej kot do 26. marca,” je še komentiral napredek pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma.

Poslanci so na današnjem tajnem glasovanju z 28 glasovi za in 51 proti zavrnili predlog SDS, da se poslanko Levice Sukič razreši z mesta podpredsednice DZ. Tri glasovnice so bile neveljavne.