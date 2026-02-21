SDS in NSi ob zahtevi za ustavno presojo zakona o dolgotrajni oskrbi za zadržanje izpodbijanih določb

Piše: C. R.

Poslanci opozicijskih SDS in NSi na ustavnem sodišču izpodbijajo določbe zakona o dolgotrajni oskrbi, ki uzakonjajo prispevek za dolgotrajno oskrbo za popoldanske s. p. ter plačevanje prispevka iz pokojnin. Od ustavnega sodišča pričakujejo prednostno obravnavo in zadržanje izvajanja teh določb.

Če si je vlada plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo zamislila v višini odstotka za delodajalca in odstotka za delojemalca, pa osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (popoldanski s. p.), sobodajalci in dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz te svoje dejavnosti plačajo še dodaten odstotek, skupaj tri odstotke, je na današnji novinarski konferenci dejal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj.

“Čeprav plačajo trojno, nimajo trojnih pravic,” je dejal in dodal, da nimajo niti hitrejšega dostopa niti storitev tam, kjer se te ne izvajajo. Pri tem je spomnil, da so že nekaj časa kritični do pobiranja prispevka za dolgotrajno oskrbo “na zalogo, za storitve, ki niso na voljo, niso dostopne ali se v praksi ne izvajajo”.

V SDS in NSi ocenjujejo, da je prispevek za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, v nasprotju z enakostjo pred zakonom, pobiranje prispevka v višini odstotka od pokojnine pa je v nasprotju z načelom pravne in socialne države. Pojasnil je, da je zanje poseg v neto pokojnine nesprejemljiv.

“Pokojnine so pridobljena pravica, ni jih mogoče dodatno obremenjevati, prispevke plačujemo v aktivni delovni dobi,” je poudaril poslanec SDS Zvonko Černač. Ob tem je bil kritičen do vlade Roberta Goloba, ki da se hvali z božičnico v višini 150 evrov, a je “teh 90 milijonov božičnice za vse upokojence točno toliko, kolikor upokojenci plačajo letno tega prispevka”.

V SDS bodo, če bodo oblikovali vlado, “nemudoma ukinili prispevek za dolgotrajno oskrbo za vse upokojence in zamrznili izvajanje vseh ostalih prispevkov, dokler ne bo za nami eno leto evalvacije izvajanja sistema. Šele potem se bodo sprejemale odločitve, kako naprej,” je napovedal. Kot je zagotovil, prispevka za upokojence, če bo vlado vodila SDS skupaj z NSi, v nobenem primeru ne bo.

Na vprašanje, zakaj zahtevo vlagajo zdaj pred parlamentarnimi volitvami, pa je dejal, da so že ob sprejemanju prispevku nasprotovali in tudi predlagali, da se iz zakona črta, a so bili zavrnjeni. Pričakovali so tudi, da bo ustavno presojo vložila zveza društev upokojencev kot asociacija upokojencev, ker tega ni storila, pa je na potezi politika.