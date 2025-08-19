SD se smeši. Sedaj bi razpis za helikopterje razveljavili. Kje so bili pa prej?

Piše: e-maribor

Nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč postaja vse bolj vroča poletna tema. Posel dobil italijanski proizvajalec Leonardo v razpisu pa so bila spregledane zahteve stroke. A komu v Svobodi je mar za ljudi. Obveljala je njihova.

Poslanci SD Meira Hot, Damijan Bezjak Zrim, Bojana Muršič in Jonas Žnidaršič, kot bi na sejah v DZ spali (no, Jonas mogoče res?) so namreč (prepozno) na ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja naslovili poslansko pobudo za razveljavitev razpisa za nakup dveh helikopterjev. V njej so zahtevali, da ministrstvo objavi nov razpis za helikopterja, ki bosta zadoščala minimalnim kriterijem stroke.

Kot piše portal info360, je po toči zvoniti prepozno. Na ministrstvu za notranje zadeve so namreč že pred časom pojasnili, da razpisa po pravnomočnosti odločitve ni mogoče kar tako razveljaviti. Je to še ena od bistroumnih predvolilnih potez ponosnih naslednikov, da bodo lahko rekli: “Saj mi smo bili proti nakupu.”

Po tisti neumnosti – 30 dni do specialista – je ta neumnost še bolj neumna.