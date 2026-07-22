Samo Vesel: “Stranki Levica in Svoboda uničujeta javno zdravstvo”

Piše: Celjski glasnik

Slovenija ima javno zdravstvo in šolstvo samo na papirju, v resnici pa so nam 25 let in več vladale stranke, ki so ta dva sistema povsem uničile in je ostalo javno samo na papirju.

Če vemo, da prejšnji predsednik vlade tri leta “igra” vojno proti zdravnikom, potem vemo, da o javnem zdravstvu ni ne duha ne sluha. Če vemo, da prostovoljno zdravstveno zavarovanje predsednik vlade spremeni v obvezni davek, ki je namenjen samo eni zavarovalnici, potem vemo, da ni govora o javnem zdravstvu.

Da se dogaja razpad javnega sistema, kaže tudi dejstvo, da Zavarovalnica Triglav sedaj na Hrvaškem kupuje podjetje. “Triglav kupuje podjetje na Hrvaškem, ki ima 7 policiklin in letno skrbi za več kot 80.000 bolnikov, saj zahvaljujoč prejšnji vladi “naš” ZZZS plačuje zasebne ponudnike na Hrvaškem za storitve, vendar ne doma, tukaj pa je prepovedana tudi delitev dobička,” je zapisal dr. Matej Lahovnik.

Zdravnik Samo Vesel pa je na to novico samo še dodal: “Slabe politične odločitve imajo katastrofalne gospodarske posledice. Denar ZZZS bo še v večji meri odtekal v tujino, tudi za izplačilo dobička tam ni nobenih ovir. @strankalevica in Svoboda uničujeta javno zdravstvo.”