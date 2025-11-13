Saj se šalijo! Za Prešernov rojstni dan ministrstvo za kulturo vabi na kulturno praznovanje v – Islamski kulturni center!

Piše: C. R.

Vsak dan znova nas Golobova vlada s čim preseneti. Tokrat tudi s povabilom, naj “ta veseli dan kulture” ob Prešernovem rojstnem dnevu (3. decembra) preživimo v – Islamskem kulturnem centru.

Ministrstvo za kulturo naj bi namreč omogočilo brezplačen ogled omenjenega centra za vse, ki to želijo. “Pridete lahko v dveh terminih: dopoldne ob 10. uri in popoldne ob 18. uri,” so zapisali.

Kot dodajajo, je Muslimanski kulturni center – tako ga zdaj imenujejo – “arhitekturni in kulturni biser Ljubljane”. In odpira svoja vrata za vse ljudi dobre volje, ki si želijo ogledati prostore MKC Ljubljana ter se spoznati z zgodovino gradnje centra, programom delovanja in samo arhitekturo.



In ne samo to – v večernem terminu ministrstvo, ki ga vodi skrajna levičarka Asta Vrečko, na ta dogodek vabi celo otroke. “Pravljice, ki jih prebiramo pri minaretu, so skrbno izbrane s strani knjižničark knjižnice MKC Ljubljana. Beremo tiste pravljice, ki bodo otrokom pomagale razumeti in sprejeti različnost, razvijati strpnost in spoštovanje do drugih. Vse to spodbujamo s sproščenim pogovorom in vživljanjem v pravljične like in njihove izkušnje. Po prebrani pravljici sledi ustvarjalna delavnica za otroke. Medtem ko otroci poslušajo pravljico, se odrasli lahko udeležijo vodenega ogleda,” so zapisali.

Zelo zanimivo, da je vabilo v javnost prišlo hkrati s skupnim pozivom verskih skupnosti, naj se na referendumu o evtanaziji državljani opredelijo PROTI. Izjavo je podpisala tudi Islamska skupnost v Sloveniji. Le kakšen dan ali dva prej pa je bila predsednica Nataša Pirc Musar na obisku v Katarju. Prav iz te države je prišlo daleč največ finančnih sredstev za gradnjo islamskega kulturnega centra.

No, o tem, da je v islamu razmerje med religijo, kulturo in politiko precej drugačno kot v sekularizirani Evropi, pa ministrstvo molči. Je bilo pa zato veliko hrupa, ko je za božič leta 2003 na to dejstvo opozoril tedanji ljubljanski nadškof, danes kardinal Franc Rode, sicer tudi nekdanji predavatelj živih verstev na ljubljanski Teološki fakulteti – no, z malce zamude, saj se je moral najprej oglasiti tedanji mufti Osman Đogić. Januarja 2004 je nato v Dnevniku njegov tedanji naslednik na tem področju Drago Ocvirk citiral Šukrijo Ramića, sicer znanega sarajevskega islamologa, ki je v reviji “Novi horizonti” razložil razmerje med kulturo, religijo in politiko.

Se pa marsikdo sprašuje, ali je morda “džamijsko prešernovanje” v resnici zamisel ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Sicer pa, ali na ministrstvu za kulturo sploh vedo, kje in v kakšnem kontekstu je naš največji pesnik France Prešeren opisoval “mohamedance” …