Saj ni res, pa je: trije nekdanji poslanci LMŠ bodo spet postali “novi obrazi”, med njimi “slavna” Jerca Korče

Piše: C. R.
Se spomnite poslanke LMŠ Jerce Korče? Nekdanja podpredsednica stranke, ki ne obstaja več, torej Liste Marjana Šarca, ki je sedaj del Gibanja Svoboda, je leta 2018 uspešno kandidirala za poslanko in postala dokaj vidna predstavnica levičarske scene. Če se spomnite nje, se torej zagotovo spomnite še Braneta Golubovića in Roberta Pavšiča. Vsi trije se sedaj vračajo skozi stranska vrata v politiko.
O Jerci Korče smo sicer že pisali, da ima divjo preteklost v študentski politiki, ki so jo zaznamovali tudi policijski postopki. Še temnejšo preteklost ima mati Korčetove, Alenka Korče. V času pranja terorističnih iranskih milijard v NLB je bila direktorica sektorja za plačilni promet s tujino, torej tista, ki je morala vedeti za milijardo dolarjev iz iranske banke Export Development Bank, ki so bili pozneje razpršeni na več kot 9.400 različnih računov. Pa ni ukrepala. Drugi podpredsednik stranke je bil 2018 postal Igor Žavbi, bratranec zloglasnega džihadista Roka Žavbija.
LMŠ-jevi “novi obrazi” po zgledu “teflonskega Karla”
No, kasneje, ko je Marjan Šarec vrgel puško v koruzo, so seveda vsi ti kadri poniknili, tistih nekaj, ki so se potegovali na volitvah 2022, pa so nato postali del Gibanja Svoboda. Tudi Šarec, ki je sedaj evropski poslanec, pa (ponovno) ministrica Alenka Bratušek. No, Jerca Korče pa se skupaj z Branetom Golubovićem in Robertom Pavšičem spet vrača v politiko skozi stranska vrata. Namreč preko stranke županov, kar je sicer nonsens, saj je znano, da sta poslanska in županska funkcija že nekaj časa nezdružljivi. Kar pomeni, da gre za še en projekt, kako s pomočjo zvijače pripeljati še nekaj glasov k tranzicijski levici. Ne glede na diplomatske izjave, da želi stranka sodelovati z obema stranema.
Poglejmo, kaj je sporočila nova stranka. Stranka županov Skupnost svoj dolgoročni cilj vidi v vodenju države. V prvi fazi bodo sicer stavili na povezovanje s sorodnimi listami. Novembra bodo predstavili program, ki bo izhodišče za odločitve o morebitnih sodelovanjih. Prihodnje leto se podajajo na volitve, katere, bo bolj jasno po programski konferenci, napoveduje predsednik Marko Funkl.
Stranko Skupnost – Zvezo list lokalnih skupnosti so njeni pobudniki sicer ustanovili minuli petek v Idriji. Ob tem so potrdili statut in programske smernice nove stranke ter izvolili njeno vodstvo. Ob predsedniku stranke, županu Hrastnika Funklu so za podpredsednika izvolili idrijskega župana Tomaža Venclja, na mesto generalnega sekretarja pa vodjo kabineta škofjeloškega župana Roka Primožiča. Člana izvršnega odbora sta postala župan Medvod Nejc Smole in že omenjena nekdanja poslanka LMŠ Jerca Korče.
Povezovali se bodo, a s kom?
Dolgoročni cilj stranke je vodenje države, kratkoročni pa povezovanje s sorodnimi lokalnimi listami in župani. “Želja je se povezovati. O tem zgovorno priča tudi, da je devet županov in lokalnih list zbiralo podpise za ustanovitev stranke,” je ob današnji predstavitvi novega političnega projekta županov pred rojstno hišo Jakoba Aljaža v Medvodah dejal Funkl. Ob njem in večini omenjenih v vodstvu stranke pa sta bila na današnji predstaviti prisotna tudi celjski in koprski župan Matija Kovač in Aleš Bržan. Matija Kovač se je sicer še ne tako dolgo nazaj hvalil, da je član Levice.
Stavili bodo na svoje izkušnje z lokalne ravni, kjer so v stalnem stiku z ljudmi, kar vidijo kot veliko prednost. “V politični prostor želimo prinesti povezovalni moment, želimo pokazati, da se da s sodelovanjem ne samo na lokalnem, temveč tudi na nacionalnem nivoju presegati kakšen okvir, ki je včasih samo v glavah,” je poudaril predsednik stranke. Torej, projektno sodelovanje za skupno dobro. Toda, ali bo to uspelo glede na to, da ima nova stranka že sedaj težko prtljago “novih obrazov” iz preteklosti?
“Ko delamo lokalne ceste, je potrebno narediti na levi in na desni pločnik, zato ker gre za varnost in odločitve, ki so blizu ljudem. Delamo za ljudi in tako se moramo tudi obnašati,” je poudaril Funkl. Po pripravi programa pa bodo odprta izhodišča za nadaljnja morebitna povezovanja, je napovedal.
O tem, kakšne načrte ima stranka za prihodnje leto, ko bodo v Sloveniji potekale tako parlamentarne kot lokalne volitve, so bili predstavniki novoustanovljene stranke danes skopi. Zatrdili so, da se bo večina tistih, ki je danes stopila pred kamere, v letu 2026 podala na volitve. Odgovor na vprašanje, katere volitve to bodo, pa bo bolj jasen po novembrski konferenci stranke.
Sodelovati želijo predvsem z Levico in Vesno, pa tudi s Prebiličem
Med tistimi, s katerimi se bodo zagotovo sestali in se pogovarjali o možnostih sodelovanja, je Funkl med drugim naštel Levico in Vesno, ki sta junija podpisali namero o sodelovanju, pa tudi evropskega poslanca, sicer nekdanjega kočevskega župana in v preteklosti člana SD Vladimirja Prebiliča, ki prav tako ustanavlja svojo stranko.
Potrebnih 200 podpisov volivcev za ustanovitev stranke so že zbrali, so danes sporočili iz Prebiličevega kroga. Še vedno pa vabijo k podpori in oddaji podpisa, danes nagovarjajo tudi na stojnici pred Občino Kočevje, ki jo je Prebilič kot župan dolga leta vodil. V torek pa so se podporniki in ustanovni člani novonastajajoče stranke zbrali na neformalnem srečanju.
Po pisanju današnjega Večera so se tega med drugim udeležili nekdanji zdravstveni minister v tretji vladi Janeza Janše Janez Poklukar, nekdanji vodja poslancev LMŠ Brane Golubović, nekdanji poslanec LMŠ in nekdanji član Svobode Robert Pavšič, nekdanji predsednik DS Mitja Bervar in nekdanji ptujski župan Štefan Čelan. Prebilič sicer k sodelovanju nagovarja tudi še nekatere druge aktivne in nekdanje politične akterje. Da sodeluje z nekdanjim evropskim poslancem Klemnom Grošljem in svetovalcem Matijo Sevškom, pa je potrdil že ob napovedi stranke konce junija.