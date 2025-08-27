Saj ni res, pa je: trije nekdanji poslanci LMŠ bodo spet postali “novi obrazi”, med njimi “slavna” Jerca Korče

Piše: C. R.

Se spomnite poslanke LMŠ Jerce Korče? Nekdanja podpredsednica stranke, ki ne obstaja več, torej Liste Marjana Šarca, ki je sedaj del Gibanja Svoboda, je leta 2018 uspešno kandidirala za poslanko in postala dokaj vidna predstavnica levičarske scene. Če se spomnite nje, se torej zagotovo spomnite še Braneta Golubovića in Roberta Pavšiča. Vsi trije se sedaj vračajo skozi stranska vrata v politiko.

O Jerci Korče smo sicer že pisali, da ima divjo preteklost v študentski politiki, ki so jo zaznamovali tudi policijski postopki. Še temnejšo preteklost ima mati Korčetove, Alenka Korče. V času pranja terorističnih iranskih milijard v NLB je bila direktorica sektorja za plačilni promet s tujino, torej tista, ki je morala vedeti za milijardo dolarjev iz iranske banke Export Development Bank, ki so bili pozneje razpršeni na več kot 9.400 različnih računov. Pa ni ukrepala. Drugi podpredsednik stranke je bil 2018 postal Igor Žavbi, bratranec zloglasnega džihadista Roka Žavbija.

LMŠ-jevi “novi obrazi” po zgledu “teflonskega Karla”

No, kasneje, ko je Marjan Šarec vrgel puško v koruzo, so seveda vsi ti kadri poniknili, tistih nekaj, ki so se potegovali na volitvah 2022, pa so nato postali del Gibanja Svoboda. Tudi Šarec, ki je sedaj evropski poslanec, pa (ponovno) ministrica Alenka Bratušek. No, Jerca Korče pa se skupaj z Branetom Golubovićem in Robertom Pavšičem spet vrača v politiko skozi stranska vrata. Namreč preko stranke županov, kar je sicer nonsens, saj je znano, da sta poslanska in županska funkcija že nekaj časa nezdružljivi. Kar pomeni, da gre za še en projekt, kako s pomočjo zvijače pripeljati še nekaj glasov k tranzicijski levici. Ne glede na diplomatske izjave, da želi stranka sodelovati z obema stranema.

Poglejmo, kaj je sporočila nova stranka. Stranka županov Skupnost svoj dolgoročni cilj vidi v vodenju države. V prvi fazi bodo sicer stavili na povezovanje s sorodnimi listami. Novembra bodo predstavili program, ki bo izhodišče za odločitve o morebitnih sodelovanjih. Prihodnje leto se podajajo na volitve, katere, bo bolj jasno po programski konferenci, napoveduje predsednik Marko Funkl.