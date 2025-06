Saj ni res, pa je: jeseni naj bi imeli “mega” poroko za predvolilne namene

Piše: Nova24tv.si

Medtem ko Slovenija caplja, se predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber, kot kaže, ukvarjata s “pomembnejšimi” stvarmi. Govorice, ki krožijo namreč v ospredje postavljajo novico o tem, da se bosta jeseni poročila.

Prikladno – tik pred državnozborskimi volitvami leta 2026. Mnogi so prepričani, da bo to, če govorice držijo, del njune predvolilne kampanje. Z njo bosta skušala javnosti prodati podobo srečnega para, medtem ko država drsi v kaos.

Možnost, da bi poroko uporabila kot del predvolilne kampanje, ob tem nikogar ne bi presenetila, saj predsednik vlade več kot očitno pretežen del svojega časa ne namenja rezultatom, ampak javni podobi.

Robert Golob je na predvolilnih soočenjih leta 2022 obljubil, da ga “na družbenih omrežjih ne bomo videli”, a zarečenega kruha se največ poje. Zdi se, da danes počne le še to. Njegova družbena omrežja so polna skrbno zrežiranih objav, potovanja pa so postala njuna stalnica – od romantičnih potovanj s Tino Gaber v Pariz do obiskov glamuroznih dogodkov, kjer se pojavljata kot modni ikoni. Gabrova, ki je vešča življenja na družbenih omrežjih, je očitno tista, ki vodi to “kampanjo všečkov”. Naj spomnimo, da je domnevno prav ona pripeljala Samanto Cimerman, ki naj bi poskrbela za premierjevo javno podobo. Rezultat? Dobili smo premierja, ki posnema sestre Kardashian.

Družbena omrežja niso resničnost

Medtem ko se kitita z všečki, Slovenija tone vse globlje. Gospodarstvo je v zastoju, zdravstveni sistem je na robu zloma, šolstvo pa se sooča z vse večjimi izzivi. Namesto da bi premier ponudil jasne rešitve, se zdi, da ga bolj zanima, kako bo izgledal na naslednji fotografiji.

Njegova partnerka, ki je v preteklosti že bila vpletena v kontroverzne posle, povezane s kripto prevarami, kot kaže pomembno vpliva na Goloba, saj so potovanja in udeležba na vseh dogodkih domnevno njena ideja. Od njega zahteva, da sledi njenemu načinu življenja, kar vključuje celo veganstvo, ki ga je Golob sprejel pod njenim vplivom, ob tem pa tudi ideje, kot je uvedba vegetarijanskega menija v šolah.

Oba očitno živita v vzporednem svetu, kjer je pomembnejši omet kot vsebina. Medtem ko on in Gabrova uživata v luksuzu, se državljani sprašujejo, kje so obljubljene reforme, kje je boljše življenje, ki ga je obljubil pred volitvami leta 2022. Poroka, če se bo res zgodila, bo očitno le še en marketinški trik, s katerim bosta skušala prepričati javnost, da sta “sanjski par”, a družbena omrežja niso resničnost, všečki pa ne omogočajo rezultatov. To je očitno v vseh sferah naše države – od neučinkovite vlade, ki ne ve ničesar o organizaciji dela, kot pravijo nekateri, do vse večjega razočaranja med ljudmi, ki so pričakovali spremembe, spopadajo pa se z višjimi stroški in slabšo življenjsko kakovostjo.

Vprašanje, ki se zastavlja, je, koliko časa bodo ljudje še “padali” na lepe objave na družbenih omrežjih in kdaj bodo končno zahtevali resnega predsednika vlade, ki bo delal za državo, ne pa za všečke …