Saj ni res, pa je: Goran Forbici naj bi se “z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi” boril za sredstva, ki jih je Golobova vlada dan pred odhodom namenila RTV – seveda protizakonito

Piše: G. B.

Včeraj je portal Info360 poročal, da namerava Janševa vlada razveljaviti povsem nezakonito odločitev svoje predhodnice. Gre za sklep, s katerim je Golobova vlada več milijonov davkoplačevalskih sredstev preusmerila na RTV Slovenija.

No, sreča v nesreči pa je, da je bil ta sklep sprejet tik pred odhodom, denarja pa vlada še ni utegnila nakazati. In ga, kot kaže, tudi ne bo, saj pogodba o tem ni bila sklenjena.

“Odločbo o financiranju javnega zavoda v višini desetih milijonov evrov naj bi nova vlada, ki bo šla tudi v rebalans državnega proračuna, v teh dneh razveljavila . Denarja pa ne bo dalo niti ministrstvo za kulturo. Golobova vlada je namreč v zadnjem hipu želela s prerazporeditvijo v državnem proračunu zagotoviti RTV še 3,5 milijona evrov za financiranje glasbene produkcije,” je včeraj poročal portal Info360.

To je sicer nadaljevanje že nekaj časa trajajoče sage o milijonskih injekcijah, ki jih je vlada dajala RTVju preko urada za narodnosti. Zanimivo pri tem pa je, da je vodstvo “depolitizirane” RTV ves čas zavračalo sklenitev pogodbe – češ, ta denar nam pripada po zakonu in ga je pač treba nakazati neposredno.

In zdaj? Svet RTVS, ki ga vodi razvpiti nevladnik Goran Forbici, je napovedoval “uporabo vseh pravnih sredstev”, če jim sredstev ne bo vlada nakazala. Ker do podpisa pogodbe do konca mandata Roberta Goloba ni prišlo, je vlada v odhodu sprejela odločbo, ki naj bi bila podlaga za izplačilo več kot deset milijonov evrov, piše prej omenjeni portal.

Torej, pri vseh teh financiranjih krepko smrdi po nezakonitem ravnanju in nenasitnosti levičarskih krogov, ki hočejo na vsak način z davkoplačevalskim denarjem zakrpati vse večjo luknjo v proračunu RTVS. In očitno je tu najbolj negativno vlogo odigral prav Svet RTVS, ki je od zadnjega zakona o RTV spet sestavljen tako kot nekdaj – kot korporativno telo z delegatskim sistemom. In isti organ naj bi se sedaj z vsemi pravnimi sredstvi prizadeval dobiti denar, ki mu menda pripada?

Je pa ob tem vsaj jasno, kdo je bil tu glavni RTV-jev kontakt z Robertom Golobom in njegovo vlado.