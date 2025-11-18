S Kordišem Hanžek in privilegirana prvoborca levice Keber in Svetlana Makarovič

Piše: Spletni časopis

Za novo stranko Mi, socialisti, ki je bila s kongresom ustanovljena včeraj, je Miha Kordiš pridobil več politično izkušenih sopotnikov, s katerimi se je pohvalil na fotografijah, ki so jih objavili na FB strani nove stranke.

Verjetno najpomembnejši je nekdanji varuh človekovih pravic Matjaž Hanžek, sicer sin Tarasa Kermaunerja. Hanžek je bil v preteklosti že predsednik Stranke za trajnostni razvoj (TRS), ki jo je pozneje prevzela in v združitev z Levico vodila Violeta Tomić. Hanžek je bil v preteklosti tudi poslanec koalicije Združene levice, a je iz poslanske skupine te povezave izstopil, ker se ni strinjal z načinom združevanje IDS Luke Meseca in TRS Violete Tomić.

Svetlana Makarovič, Miha Kordiš in Matjaž Hanžek Foto: Peter Žiberna za FB stran stranke

Presenetljivo je na kongresu desno ob Kordišu sedela Svetlana Makarovič, ki že več kot četrt stoletja dobiva privilegiran dodatek za zasluge k pokojni, ki ji ga je vlada dodelila še preden je leta 2000 nepreklicno zavrnila Prešernovo nagrado. Lani je Makarovičeva dobila 21.515 tega dodatka za posebne zasluge k pokojnini. Vsak mesec 1.793 dodatka. Neto, seveda. Presenetljiv je ta prestop h Kordišu, ker ji je ministrica za kulturo Asta Vrečko leta 2023 povsem mimo zakona podarila 8.346 evrov nekakšne nagrade, ker se je 23 let prej nepreklicno odrekla Prešernovi nagradi. Da je bil denar nakazan mimo zakona, je opozorilo tudi računsko sodišče.

A premier Robert Golob zaradi zlorabe predsednice Levice Vrečko ni nič reagiral. A očitno je bilo plačilo še premajhno in je Makarovičeva Vrečkovi zdaj ušla h Kordišu.

Na kongresu se je pojavil še dodaten politik stare garde na levi: Dušan Keber. Keber je bil minister za zdravje v vladi LDS med leti 2000 in 2004. Pozneje je izstopil iz LDS in se upokojil. Je pa postal predsednik Rdečega križa po odstopu Nataše Pirc Musar in dobil je najvišji znesek za izgubljanje časa z vodenjem skupine, ki je v času vlade Mira Cerarja ministrici Milojki Kolar Celarc (SMC) pripravljala predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je na koncu končal v smeteh. Strošek “honorarja” za šefa humanitarnega Rdečega križa, je vlada v odgovoru na poslansko vprašanje takrat prikazala tako:

Politično je igral pomembno vlogo vsaj še dvakrat. Na volitvah leta 2014 je bil kot kandidat stranke Solidarnost na listi SD. Kandidiral je v za levico ugodnem okraju Koper, kjer pa ga je volilo le 6,6 odstotka volivcev. Propadel je.

Videli smo ga pa tudi kot pomemben obraz kolesarski protestnikov, ki so uspešno spravili na oblast leve stranke z Robertom Golobom, ki se mu je za predvolilno pomoč tudi zahvalil s sprejemom skupaj z Jašom Jenullom. Tako: