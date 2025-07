Ruski teror v Ukrajini se nadaljuje: Z dronom so napadli in zadeli avtobus s civilisti, ki so se peljali obdelovat svoje kmetije

Piše: C. R.

Ruski dron je napadel avtobus civilisti v bližini vasi Ivolžanskoje v Sumski regiji. V napadu so bili mrtvi in ranjeni. O tem je poročal predsednik regionalne vojaške uprave Oleg Grigorov.

Po besedah vodje regije so Rusi okoli 16:30 z brezpilotnim letalom napadli avtobus s civilisti v bližini vasi Ivolžansko.

„Po predhodnih podatkih so trije ljudje umrli. Prejemajo zdravstveno pomoč. Ranjenci in ostali potniki so bili odpeljani na varno območje,“ je povedal, ki je kasneje pojasnil, da so v napadu umrle prebivalke občine Junakovo, ki so bile evakuirane v Sumy, vendar so občasno obiskovale svoje domove in kmetije v obmejnih območjih. Po njegovih besedah se je število ranjenih povečalo na 19 oseb, ena ženska je v izredno težkem stanju – trenutno jo operirajo. Skupaj je bilo v avtobusu 39 potnikov.