Ruske sile nadaljujejo napade na civiliste v Ukrajini, Kremelj grozi Baltskim državam, Ukrajina ponuja premirje

Piše: C. R.

Ruske sile v južni Ukrajini še naprej izvajajo napade z droni, pri čemer namerno ciljajo civiliste.

Vodja vojaške uprave Dnipropetrovske oblasti, Aleksandr Hanzha, je 7. aprila sporočil, da je ruski FPV dron napadel mestni avtobus v Nikopolu, pri čemer so bili ubiti najmanj štirje civilisti, 24 pa jih je bilo ranjenih. Kasneje isti dan so napad izvedli še na avtobus v Chervonohryhorivki, kjer je bilo ranjenih vsaj pet civilistov. Od februarja 2022 ruske sile redno ciljajo civilne objekte v Dnipropetrovski oblasti, vključno z nedavnim napadom na tržnico v Nikopolu 4. aprila, kjer je bilo ubitih pet civilistov, 28 pa jih je bilo ranjenih. Mednarodni inštitut za strateške študije (ISW) ocenjuje, da ruske sile sistematično uporabljajo FPV drone za ciljanje civilistov in civilne infrastrukture, kar predstavlja vojni zločin.

Kremelj obenem postavlja pogoje za morebitno agresijo proti Baltskim državam. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva, Maria Zakharova, je 7. aprila Baltiku zagrozila z nepojasnjenimi “ukrepi”, če dovolijo ukrajinske drone v svojem zračnem prostoru. Ruska duma je obtožila Baltske države, da sodelujejo pri agresiji proti Rusiji, in napovedala uničenje ukrajinskih dronov nad Baltskim zračnim prostorom ter možnost uvedbe blokad.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponovil pripravljenost Ukrajine na premirje med velikonočnimi prazniki in za zaščito energetske infrastrukture. Poudaril je, da je pripravljena ustaviti napade na rusko energetsko infrastrukturo, če Rusija odgovori z enako gesto. ZDA so predlog že posredovale Rusiji in urejajo formalne varnostne garancije za moratorij napadov na energijo. Vendar pa ruska stran ukrajinskih predlogov ne sprejema.

Kremelj razmišlja tudi o menjavi treh ruskih guvernerjev pred septembrskimi volitvami 2026. Govori se o zamenjavi guvernerjev Belgorodske oblasti, Bryanske oblasti in Dagestana. Morda želi Kremelj lokalne voditelje okriviti za neuspehe pri zaščiti obmejnih območij pred posledicami vojne in naravnimi nesrečami ter tako preusmeriti nezadovoljstvo stran od predsednika Vladimirja Putina in stranke Združena Rusija.

Vir: Institute for the Study of War on X: “Russian Offensive Campaign Assessment, April 7, 2026: https://t.co/dWKWsbOt2v” / X