Rusija z droni napadla Poljsko? – Nebo nad Varšavo zaprto

Piše: C. R.

Nebo na Varšavo zaprto, tudi nad Lublinom.

Poljska, ukrajinska in nizozemska letala zbijajo ruske samomorilne drone, ki so napadli Poljsko; v zraku tudi italijanska in avstrijska letala. Vir: Visegrad X

BREAKING: Major Russian suicide drone swarm attack against Poland — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

BREAKING: Poland closes the airspace over the Lublin Airport due to the Russian suicide drone swarm that has entered Polish airspace. Previously, it closed the airspace over Rzeszów-Jasionka Airport further down south. pic.twitter.com/NyOvPQFUDC — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025

Uradno poročilo poljskih oboroženih sil je za zdaj sicer takšno:

“Pozor, v noči z 9. na 10. september 2025 Ruska federacija izvaja nov množičen napad na cilje na ozemlju Ukrajine.

Da bi zagotovili varnost poljskega zračnega prostora, je operativni poveljnik poljskih oboroženih sil sprožil vse potrebne postopke. Poljska in zavezniška letala delujejo v našem zračnem prostoru, sistemi zemeljske protizračne obrambe in radarskega izvidovanja pa so dosegli najvišjo stopnjo pripravljenosti.

Ti ukrepi so preventivne narave in namenjeni zavarovanju zračnega prostora ter zaščiti državljanov, zlasti na območjih, ki mejijo na ogroženo regijo.

Operativno poveljstvo poljske vojske spremlja trenutno situacijo, podrejene sile in sredstva pa ostajajo v polni pripravljenosti za takojšen odziv.”