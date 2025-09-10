17.4 C
Rusija z droni napadla Poljsko? – Nebo nad Varšavo zaprto

FokusTujina
foto: x

Piše: C. R.

Nebo na Varšavo zaprto, tudi nad Lublinom.

Poljska, ukrajinska in nizozemska letala zbijajo ruske samomorilne drone, ki so napadli Poljsko; v zraku tudi italijanska in avstrijska letala. Vir: Visegrad X

 

Uradno poročilo poljskih oboroženih sil je za zdaj sicer takšno:

“Pozor, v noči z 9. na 10. september 2025 Ruska federacija izvaja nov množičen napad na cilje na ozemlju Ukrajine.

Da bi zagotovili varnost poljskega zračnega prostora, je operativni poveljnik poljskih oboroženih sil sprožil vse potrebne postopke. Poljska in zavezniška letala delujejo v našem zračnem prostoru, sistemi zemeljske protizračne obrambe in radarskega izvidovanja pa so dosegli najvišjo stopnjo pripravljenosti.

Ti ukrepi so preventivne narave in namenjeni zavarovanju zračnega prostora ter zaščiti državljanov, zlasti na območjih, ki mejijo na ogroženo regijo.

Operativno poveljstvo poljske vojske spremlja trenutno situacijo, podrejene sile in sredstva pa ostajajo v polni pripravljenosti za takojšen odziv.”

