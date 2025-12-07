Rubio Evropski komisiji: Dnevi cenzure Američanov na spletu so končani!

Piše: T. B. (Nova24tv)

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v odgovor globo 120 milijonov evrov, ki jo je Evropska komisija naložila platformi X ogovoril: »140 milijonov dolarjev visoka kazen Evropske komisije ni le napad na X, temveč napad tujih vlad na vse ameriške tehnološke platforme in ameriško prebivalstvo. Dnevi cenzure Američanov na spletu so končani.«

Ob tem je slovenski veleposlanik v ZDA Tone Kajzer opozoril, da je potrebno besede Marca Rubia vzeti resno in da spletna cenzura ne bo šla “skozi”, ter da bi bil že čas, da se Evropejci sami “vzamemo v roke” in zaščitimo osnovne postulate demokracije – svobodo izražanja.

Evropska komisija je namreč platformi za družbena omrežja X naložila globo v višini 120 milijonov evrov (140 milijonov dolarjev), ker naj bi ta kršila nove digitalne predpise EU. Domnevne kršitve X-a so:

– izdajanje „zavajajočih“ modrih znakov za preverjanje verodostojnosti,

– pomanjkanje preglednosti v oglaševanju, saj ni javnega seznama oglaševalcev,

– onemogočanje raziskovalcem dostopa do javnih podatkov, ki se uporabljajo za spremljanje političnih vsebin in drugih spornih vprašanj.