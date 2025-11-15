Romsko nasilje je treba ustaviti! Dovolj je!

Piše: Vida Kocjan

V noči na nedeljo, 25. oktobra, je skupina Romov pred lokalom v središču Novega mesta tako hudo pretepla domačina, da je čez nekaj ur v novomeški bolnišnici umrl. Oče je prišel v lokal po sina, ki ga je skladno s prejšnjim dogovorom, če bo treba, poklical na pomoč, in očetovsko skrb plačal z življenjem.

Policija imen napadalcev in napadenega ni sporočila, dokaj hitro pa se je izvedelo, da je skupina Romov umorila v Novem mestu zelo priljubljenega Aleša Šutarja – Aca.

Policija molčala več ur

Pomenljivo je tudi, da vodstvo policije o dogodkih v novomeškem priljubljenem zbirališču mladih javnosti ni obvestilo več ur. Napad, domnevno pred lokalom na Rozmanovi, se je zgodil okoli 2.30, prvo uradno sporočilo je z mestne občine prišlo pozno popoldne, malo pred tem, ko je Šutar v bolnišnici umrl. Z občine so nato potrdili tudi Šutarjevo smrt. Notranji minister Boštjan Poklukar in Damjan Petrič, generalni direktor policije, pa sta skoraj sočasno v televizijskih poročilih razlagala, kot da ni bilo hujšega, da je napadeni na preiskavah, tega, da je umrl, pa nista vedela ali pa sta to namenoma zamolčala.

V Novem mestu in širši okolici pa je zavrelo.

Protestni shod z več kot 10 tisoč udeleženci

Novomeški župan Gregor Macedoni je že za torek sklical prvo izredno sejo občinskega sveta. Edina točka dnevnega reda je bila varnostna problematika v JV Sloveniji. Župan je občane pozval k spremljanju seje na Glavnem trgu pred mestno hišo. Protestni shod je bil v torek, 28. oktobra, v mesto so se zgrnile množice ljudi, tudi iz širše Dolenjske in Posavja. Zgrnila se je nepregledna množica ljudi, po oceni okoli 10 tisoč, okoliška parkirišča so bila daleč naokoli polna osebnih avtomobilov in kombijev, iz Metlike so se pripeljali z avtobusom. Zvonili so zvonovi. Bilo je srhljivo, trg so preplavile slovenske zastave in transparenti z napisi Dovolj je! in proti Golobovi vladi.

Sejo je začel župan Gregor Macedoni. Uvodoma je bila minuta molka za umrlega Aleša Šutarja. Macedoni je opozoril, da so župani enajstih občin iz jugovzhodne (JV) Slovenije in Posavja že oktobra 2022 v državni zbor predložili spremembe več zakonov. Koalicija je vse zavrnila. »Tri leta in 1 dan po tem pa je tragično preminul Aco,« je dejal Macedoni in dodal, da Novo mesto in Slovenija po njegovi smrti ne bosta nikoli več enaka.

Na izredni seji so nato na njihovo željo zbrane nagovorili nekateri župani: Jože Simončič (Šentjernej), Gregor Košir (Kočevje), Samo Pogorelc (Ribnica), Ivan Molan (Brežice), Martina Legan Janžekovič (Metlika), Mateja Povhe (Trebnje), Dušan Krštinc (Straža) in Franci Vovk (Dolenjske Toplice). Zbrane je nagovoril tudi Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS, ki je doslej predloge županov za reševanje romske problematike vedno brezpogojno podpiral. Opozoril je na nasilje, zastraševanje otrok in poudaril, da pravna država ne deluje več, kar je alarm.

Vrh ledene gore problematični Romi

V nadaljevanju so nastopili vodje svetniških skupin v občinskem mestnem svetu, med njimi Bojan Kekec (SDS). Opozoril je na pripravljene in vložene zakone, ki jih je ta koalicija kar štirikrat zavrnila. Obljubila je, da bo v letu dni pripravila nove, česar pa ni storila. Stanje se je drastično poslabšalo. »Imamo dovolj pretepanja, nasilja nad našimi otroki. Niso vsi Romi enaki, nekatere zaposlujemo in tisti, ki delajo, morajo zbrati veliko poguma,« je dejal Kekec, ki je tudi direktor Komunale Novo mesto. Opozoril je, da so vrh ledene gore problematični Romi. »Od vlade zahtevamo, da v najkrajšem času sprejme in uveljavi potrebne zakone, zagotovi varnost ljudi in premoženja,« je poudaril Kekec. Opozoril je na socialno politiko in izrazil presenečenje, da minister Luka Mesec ni ponudil odstopa. Socialna politika v državi je povsem zgrešena. Romi, ki delajo, dobijo manj, kot če bi ležali doma in ne bi delali nič,« je dejal Kekec. Spomnil je, da je bila ministrica za pravosodje Andreja Katič edina, ki je ponudila odstop. Dodajmo, da je bil notranji minister Boštjan Poklukar prisiljen v odstop. Kekec je vodstvo policije še pozval, naj neha in ustavi postopke zoper policiste, ki jih kaznujejo zaradi njihovega dela z Romi.

Izžvižgali Svobodo, Goloba in Mesca

Zbrani na trgu pred Rotovžem so govore pozdravljali z glasnim ploskanjem, izžvižgali pa so vodjo svetniške skupine Gibanje Svoboda.

Temu je nato sledil dobesedni pogrom nad Robertom Golobom. Ko so zbrani zaslišali njegov glas, so glasno protestirali. Podobno je bilo tudi ob nastopu Luke Mesca. Iz množice na trgu je bilo slišati vzklike Dovolj je! in Odhod! Mnogi udeleženci protestnega shoda so bili oblečeni v črno, nosili so majice in kape z napisi Pravica za Acota, kot so klicali umrlega, ter #VsismolahkoAco. S transparenti so sporočali, da smrt nedolžnega meščana ne sme biti zaman.

Izredno sejo občinskega sveta so prenašali neposredno prek kanal mestne občine Youtube, prek panojev na Glavnem trgu, med drugimi mediji pa je bila tam edina navzoča Nova24tv. Ljudje so bili najbolj ogorčeni nad nacionalno televizijo, TV Slovenija, katere novinar Rok Šuligoj se je pri poročanju zlagal, da so ljudje govor Roberta Goloba nagradili z navdušenjem in s ploskanjem. V resnici so ga gladko izžvižgali. Šuligoj je partner ene od tiskovnih predstavnic stranke Gibanje Svoboda. Na podlagi tega poročanja so nato v Svobodi in vladi poskušali stvari obrniti v prid Roberta Goloba, češ da je dovolj, vendar je poskus klavno propadel.

Roberta Goloba so spremljali minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Damjan Petrič, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ministrica za pravosodje v odstopu Andreja Katič, minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, v. d. direktorice Urada za narodnosti Danica Polak Gruden, Miodrag Đorđević, predsednik vrhovnega sodišča, ter predstavnik in vrhovnega državnega tožilstva.

Golobove (prazne) obljube

Robert Golob je v svojem nastopu napovedal več ukrepov, med drugim

Okrepitev policijskih enot, vključno s posebnimi in specialnimi, ki bodo ostale na Dolenjskem, dokler varnost ne bo zagotovljena. Pri kaznovalni politiki je napovedal radikalno zaostritev za ponavljajoče se prekrške in nasilna kazniva dejanja; ukinitev najmilejše kazni za povratnike; povišanje kazni za nasilje v skupinah; izvršbe na socialno pomoč za večkratne kršitelje. Napovedal je še ukinitev otroških dodatkov za mladoletnice z otroki, »da se prepreči suženjstvo v naseljih, ter omejitev prejemkov za kršitelje. Vse to naj bi vlada sprejela s posebnim zakonom, za katerega si je očitno kar izmislil ime Šutarjev zakon. S tem zakonom, ki ga ob koncu tedna, v času priprave tega prispevka, še nihče ni videl, naj bi vzpostavili dodatna pooblastila policiji na tveganih območjih, olajšali zaseg premoženja neznanega izvora in omejili otroške dodatke za mladoletne matere.

Janša: »Če bi imeli normalno vlado«

Na vse to se je v nedeljo zvečer v oddaji Planet 18 odzval tudi Janez Janša, predsednik Slovenske demokratske stranke. Poudaril je, da vsega tega v Novem mestu verjetno ne bi bilo, »če bi imeli normalno vlado«. Dejal je tudi, da je Golob doslej narodu obljubil že zelo veliko, a je vedno ostalo samo in samo pri obljubah. »Stvar bo tekla tako kot po poplavah avgusta 2023 − velike besede, bombastične napovedi, na koncu pa nobene hiše ali pa zelo malo od tega.« Opozoril je tudi, da so v koaliciji v tej sestavi predloge županov za ureditev razmer zavrnili štirikrat, zdaj imajo predloge na mizi že petič, vložili sta jih SDS in NSi. Tudi v prejšnji vladi je tranzicijska levice vse zavračala. Državni zbor mora tako zdaj odločati najprej o teh predlogih, šele nato lahko odločajo o novem zakonu, ki bo v resnici »zakon za reševanje Goloba in Mesca«.

Izjave udeležencev protesta in očividcev dogajanja v novomeškem klubu mladih

Meta iz Novega mesta: Skupaj s prijateljicami sem bila kot že velikokrat prej navzoča v klubu mladih, ko so umorili Aleša Šutarja – Aca. Nikoli prej v klubu nisem videla Romov, tokrat jih je bilo veliko. Prostor je bil zadimljen (z umetnim dimom), vidljivost je bila zelo slaba. Eno od deklet je ležalo na tleh, nihče se ni zmenil zanjo. Varnostniki so bili tako rekoč neodzivni in nevidni. Skupina Romov je že pred tem pretepla nekoga, osebo so odpeljali v bolnišnico, policija je prišla, popisala skupino Romov in odšla. Romi so se čez nekaj časa vrnili v klub. In zgodilo se je, kar se ne bi smelo zgoditi.

Manca iz Novega mesta: »Čas bi že bil, da država prisluhne, saj smo padli dovolj nizko, če jo mora k temu prisiliti smrt.«

Maša iz Novega mesta: Varnostne razmere se poslabšujejo, odziv iz Ljubljane ni zadosten. »Meni se zdi, da je treba izpostaviti problematiko, ki jo vlada že dolgo ignorira.«

Ne verjame, da bodo napovedani ukrepi kaj spremenili, izrazila je kritiko dolgotrajnega neukrepanja države glede varnostnih razmer v regiji, zlasti v povezavi z romsko problematiko in nasiljem.

Janez Janša: »Če bi imeli normalno vlado, vsega tega v Novem mestu verjetno ne bi bilo«

Janez Janša v oddaji Planet 18: »V tem mandatu je koalicija štirikrat zavrnila nujne zakone za reševanje romske problematike. Nujne ukrepe smo pripravili že v prejšnjem mandatu, a je stranka Levica sprejetje tistih zakonov preprečila s predlogom za posvetovalni referendum. Zavrnili so tudi predloge dolenjskih županov, čeprav jih je podprlo 30.000 državljanov. Potem pa se je zgodil umor gospoda Šutarja in predsednik vlade je začel vehementno razlagati, kaj vse bodo naredili.« S temi obljubami pa je tako kot z Golobovi obljubami v času poplav, da bodo zgradili po sto hiš mesečno. Nič od tega se ni uresničilo. »Kriminal Romov se lahko enako kot kriminal povsod drugod že sedaj preganja in kaznuje. Problem v osnovi ni v pomanjkanju pravne podlage, ampak v ravnanju levičarske politike in njenih kadrov v policiji, tožilstvu in sodstvu, ki teh zakonov ne izvajajo.«