Robert Golob se vse bolj potaplja: z dvema različnima računoma še en strel v koleno v aferi Ugljan

Piše: Nova24tv.si

Predsednik vlade je skušal zadušiti afero “Ugljan” s tem, da je na 24ur prinesel račun za bivanje njega in njegove soproge v hotelu Novi Dvor. A je afero še poglobil, saj je na družbenem omrežju Instagram prav tako objavil račun, ki pa je drugačen od tistega, ki ga je prinesel na 24ur. Računa sta več kot očitno različna.

Spomnimo, predsednik vlade je s soprogo Tino Gaber v Novem dvoru na otoku Ugljan bival avgusta lansko leto. Še posebej zanimiv je lastnik hotela, Pavel Pišur, oče podjetnika, ki je v tem mandatu bogato posloval tako z GEN-I kot z Darsom. Golob vztraja, da je sam poravnal stroške bivanja, a razkriti računi in potrdila o transakciji kažejo jasne sledi digitalne manipulacije.

“S seboj sem prinesel originale, vključno s potrdilom banke. Dam vam jih, ker želim, da se verodostojno overijo. Ker sicer bo vsak, ki si bo izmišljal stvari, pričakoval, da mu bomo nosili račune za karkoli,” je Golob povedal za 24ur.

Na računu, ki ga je pokazal na 24ur, je ime družbe, ki je izdalo račun, napisano skupaj – NOVIUGLJANSTARIDVOR. Na računu, ki ga je objavil na družbenem omrežju Instagram, je ime družbe napisano narazen – NOVI DVOR UGLJAN, poroča Preiskovalno. Računa torej nista enaka, kar kaže, da ima predsednik vlade na voljo različici istega računa, s katerima skuša dokazati, da je bilo njegovo bivanje v hotelu povsem običajna ekonomska transakcija.

Računa pa si nista različna le v zgornjem primeru. Spletni uporabniki so našli še vrsto drugih sledi digitalnih manipulacij. Med njimi podjetnik Leo Oblak, ki je na svojem Facebook profilu organiziral nekakšno nagradno igro, v kateri je pozval svoje sledilce, naj najdejo še več razlik med računoma.

Spletni uporabnik je našel celo vrsto razlik med dokumentoma. Poleg že omenjene je na desnem računu bolj standardizirana tipografija z enakomernimi razmaki med vrsticami, na levem dokumentu pa so bolj stisnjene, denimo pri zapisu IBAN in SWIFT ter pri poravnavi naslova spletne strani www.stari-dvor.si. Pri polju “mjesto izdavanja” je pri besedi Uglajn dodatna vejica.

Ključno: pri QR kodi sta ZKI in JIR drugačna. “Račun je bil ponovno fiskaliziran (nov davčni zapis pri hrvaški davčni upravi). To ni kopija — to je drug uradni račun,” je zapisal spletni uporabnik.

Razlike je zaznal tudi v nogi dokumenta. Besedilo je sicer enako, a ima drugačen razmik, drugačno poravnavo in drugačen lom vrstic. “Ponovno generiran iz drugega template-a,” piše. V tabeli DDV so številke sicer enake, a širina stolpcev ni ista, prav tako se ne ujemajo decimalne poravnave.

Uporabnik je zaključil, da ne gre za ista računa. Drugi uporabniki pa so odkrili še več razlik.

Predsednik vlade je v preteklih dneh objavil tudi potrdilo o transakciji, ki je prav tako kazalo sledi digitalne manipulacije. Na dokumentu, ki je bil predstavljen javnosti, so bile izbrisane “Podrobnosti plačila”, s čimer se je zakril prejemnik plačila. Zakrita je bila tudi številka kartice. Nenavadna je bila tudi oznaka S.A., za katero so nekateri špekulirali, da bi lahko nakazovala, da je bila transakcija izvedena iz romunskega računa. Naknadno se je oglasila banka UniCredit, ki je dejala, da je šlo za napako. Zdi se precej nenavadno, da bi bančni dokument, ki se generira avtomatično, vseboval napake. Takšne napake se namreč odpravijo zelo hitro po tem, ko se pojavijo, in ne šele takrat, ko to na premierjevem računu odkrije širša javnost.

Zanimiv je bil tudi premierjev odgovor, zakaj potrdila o transakciji ni nemudoma javno objavil. Dejal je, da banka potrebuje kak dan ali dva, da izda uradno potrdilo, kar se zdi kot popoln nesmisel. Banke tovrstna potrdila izdajo nemudoma. Bančni komitent jih lahko nemudoma pridobi tudi sam prek spletnega bančništva.

Predsednik vlade prav tako ni prikazal računov za bivanje njegovega spremstva oziroma varnostnikov, ki ga varujejo po službeni dolžnosti.

Kaj torej lahko zaključimo iz naštetega? Predsednik vlade očitno ni sposoben predstaviti korektnih dokumentov, s katerimi bi dokazal, da je bilo njegovo bivanje s soprogo v hotelu na Ugljanu del običajne ekonomske logike.