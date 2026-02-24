Režimsko maščevanje: Depolitizirana policija po spletni “vojni” z Golobom aretirala vplivneža, ki naj bi “kibernetsko vdrl”

Piše: Nova24tv.si

Danes popoldne, 24. februarja 2026, se je na Letališču Jožeta Pučnika zgodil nepričakovan policijski poseg. Kriminalisti so takoj po pristanku letala iz Dubaja pridržali znanega slovenskega spletnega vplivneža Aleksandra Repića, ki je širši javnosti poznan pod vzdevkom @nepridiprav na Instagramu.

Po nekaterih neuradnih informacijah so bili na kraju prisotni kriminalisti v večjem številu. Repića in njegovo partnerko so takoj po izkrcanju potnikov odpeljali v ločene prostore letališča, kjer so nadaljevali z uradnimi postopki.

Po poročanju provladnega portala Siol, če verjamete, gre za sum kaznivega dejanja izsiljevanja. Prav tako policija trdi, da pridržanje ni povezano z nedavnimi dogodki okoli domnevnega vdora v Instagram profila Gibanja Svoboda in premierja Roberta Goloba, čeprav je bil Repić v zadnjih dneh prav zaradi tega v središču pozornosti.

Repić je eden najbolj vplivnih slovenskih spletnih komentatorjev z več kot 100.000 sledilci na Instagramu. Znan je po provokativnih videih, ostri kritiki aktualne oblasti, medijev, policije, tožilstva in sodstva. V predvolilnem obdobju je aktivno pozival sledilce k komentiranju in anketam na profilih Gibanja Svoboda in Roberta Goloba, kar so označili celo za “kibernetski napad”.

Odstranitev politično neprimernega nasprotnika sredi EU

Ker je razkrinkal celo vrsto afer premierja Goloba in njegove žene Tine Gaber, se utemeljeno sumi, da je policija, ki jo je premier Golob v mandatu očistil “janšistov”, instrumentalizirana za potrebe odstranjevanja političnih komentatorjev v prevolilnem času. Pojasnila bomo terjali od vseh odgovornih in o primeru obvestili tuje institucije.

Po aretaciji je završalo tudi na socialnih omrežjih: