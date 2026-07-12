Revizija porabe ministrstev pod Golobom: še nikoli do zdaj se rast odhodkov v zadnjem letu mandata ni tako drastično zvišala kot tokrat

Piše: Vida Kocjan

Odhodki državnega proračuna so poskočili za 15,6 odstotka na 7,4 milijarde evrov, poraba po ministrstvih v prvih petih mesecih je drastično narasla, za kar 980,7 milijona evrov. Priča smo nenadzorovani rasti odhodkov zaradi odločitev prejšnje koalicije pod vodstvom Roberta Goloba. Nova vlada pod vodstvom Janeza Janše je napovedala temeljit pregled javnih financ.

Vlada RS se je na 3. redni seji 18. junija 2026 seznanila z odhodki državnega proračuna za obdobje januar–maj 2026 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2025. Skupni odhodki so v prvih petih mesecih 2026 dosegli 7,4 milijarde evrov, kar je za 15,6 odstotka več kot lani. Poraba je dosegla 41,6 odstotka letnega načrta, prihodki (6,5 milijarde evrov) pa 41,5 odstotka.

Največji absolutni prispevki k rasti odhodkov prihajajo iz Ministrstva za finance (+424,5 milijona evrov), Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (+112,7 milijona evrov) ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (+108 milijonov evrov). Skupno povečanje odhodkov je znašalo 980,7 milijona evrov, kar predstavlja 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Pri tem ima država velik strukturni problem, povezan s trajnimi obveznostmi, kot so plače v javnem sektorju in socialni transferji. Razkorak med rastjo odhodkov in prihodkov se je še poglobil. Pri tem ima država velik strukturni problem, povezan s trajnimi obveznostmi, kot so plače in transferji.

Janševa vlada opozarja, da gre za skrb vzbujajočo rast odhodkov, razlog so odločitve prejšnje koalicije pod vodstvom Roberta Goloba.

Finančni minister Šircelj: rast odhodkov brez primere

Na stanje javnih financ je kmalu po nastopu opozoril novi finančni minister mag. Andrej Šircelj. Povedal je, da so ukrepi prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba povzročili »zelo zaskrbljujočo rast proračunskih odhodkov«, ki je brez primere. Na seji vlade, ko se je ta seznanila s saldom konsolidirane bilance javnega financiranja in državnega proračuna za obdobje januar–maj 2026, je Šircelj izpostavil: »Še nikoli do zdaj se rast odhodkov v zadnjem letu mandata ni tako drastično zvišala kot tokrat.«

V intervjuju za Demokracijo je podrobneje razložil: »Skrb vzbujajoč pa je izjemen porast odhodkov v zadnjem letu in pol prejšnje vlade. Takšnega porasta dejansko ni bilo še nikoli. Razumem sicer, da se v zadnjem letu pred volitvami odhodki nekoliko povečajo, pri čemer lahko govorimo o 10, največ 15 odstotkih – v letu 2025 pa so se odhodki enormno povečali.«

Glavni vzrok so nenadzorovane plačne spremembe v javnem sektorju – uvrščanje v nove razrede, preskoki in dodatna dela, ki niso bila dovolj nadzorovana. »Tu ne govorim o reformi, temveč enostavno o povečanju plač. Nenadzorovanost se kaže predvsem v tem, da se poleg plačnih sprememb omogočajo tudi enkratni preskoki v višje plačilne razrede in da se plačujejo dodatna dela pri nekaterih poklicih.«

Šircelj je napovedal rebalans proračuna že septembra 2026. Nova vlada bo po njegovih besedah odhodke »bistveno bolj nadzorovala«. Med prioritetami so zmanjšanje odhodkov, stabilizacija javnih financ, reforma plačnega sistema in spodbujanje zasebnih investicij – brez novih davkov.

Jeretič o visokih dodatnih obveznostih tik pred odhodom

Na visoko porabo v zadnjih tednih pred odhodom prejšnje (Golobove) ekipe je opozoril tudi dr. Sebastjan Jeretič, novi vršilec dolžnosti direktorja Urada za komuniciranje (UKOM). Opozoril je, da so nekatera ministrstva sprejela tudi do 4 milijone evrov dodatnih obveznosti tik pred odhodom, kar dodatno otežuje pregled stanja in povečuje tveganja za nepravilnosti. Ne samo pogodbe, sporne so lahko tudi izdane naročilnice. V zadnjih dneh so se vrstile medijske objave, da je novo ministrico za kulturo dr. Ignacijo Fridl Jarc že po nastopu presenetila naročilnica za vola, ki naj bi ga spekli ob neki priložnosti. Ministrica je naročilnico stornirala.

Janez Janša: učinkovitejša javna poraba

Stanje javnih financ je v pogovoru za Planet TV (26. junija, ob dnevu državnosti) komentiral tudi premier Janez Janša. Dejal je, da razmere niso tako dramatične kot v času finančne krize, a ostajajo resne. »Za vse načrtovane izdatke in projekte ne bo dovolj denarja,« je poudaril in dodal, da bo treba uvesti prioritetno porabo. Zavzel se je tudi za drugačen pristop k financiranju nevladnih organizacij – odločanje naj bi bilo v rokah davkoplačevalcev samega, kar je označil za najbolj pošten pristop.

Že ob imenovanju vlade v državnem zboru, 4. junija 2026, je Janez Janša opozoril na podatke fiskalnega sveta: v prvih petih mesecih 2026 je primanjkljaj dosegel približno 900 milijonov evrov (v istem obdobju lani okoli 550 milijonov). Prihodki so zrasli za 11,6 odstotka, odhodki pa za 16 odstotka, predvsem zaradi višjih stroškov dela v javnem sektorju. Kritiziral je rast števila zaposlenih v sektorju država (od 1995 za okoli 70.000 ljudi) in plačno reformo prejšnje vlade, ki po njegovem mnenju ni odpravila nesorazmerij, ampak je povzročila dodatno porabo.

Poudaril je, da bo nova vlada zagotavljala vzdržne in predvidljive javne finance. V koalicijski pogodbi so partnerji (SDS, NSi, SLS, FOKUS, Demokrati) zapisali, da morajo vsi ukrepi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, upoštevati fiskalno vzdržnost. Janša in ekipa (zlasti finančni minister Andrej Šircelj) napovedujeta: rebalans proračuna že septembra 2026; strožji nadzor nad odhodki, zmanjšanje neučinkovite porabe in reformo plačnega sistema v javnem sektorju; spodbujanje zasebnih investicij in gospodarske rasti, da se primanjkljaj zmanjša pod 3 odstotke BDP; brez novih davkov, vendar z boljšo učinkovitostjo javne porabe.

Delovna skupina za nadzor

Vlada je na eni izmed prvih sej sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine vlade za svetovanje pri revizijah finančnega poslovanja ob primopredajah na ministrstvih in vladnih službah ter kasnejših revizijah organov državne uprave. Skupina, ki jo vodi izkušeni davčni strokovnjak mag. Ivan Simič, predstavlja konkretni korak nove vlade Janeza Janše k večji transparentnosti in odgovornosti pri upravljanju javnih sredstev. Iz obvestila po seji vlade je razvidno, da ustanovitev delovne skupine prihaja v času intenzivnih primopredaj poslov na ministrstvih, kjer nova ekipa prevzema vodenje po štirih letih mandata prejšnje vlade. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, je glavni namen skupine zagotoviti usklajeno, pregledno in učinkovito obravnavo morebitnih nepravilnosti ali tveganj pri finančnem poslovanju.

Delovno skupino sestavljajo tri članice in člani: mag. Ivan Simič (vodja), Suzana Hötzl (namestnica vodje) in Andreja Vrečič (članica). Mag. Ivan Simič, ki je v preteklosti pogosto opozarjal na potrebo po temeljitem pregledu javnih financ, bo kot vodja skrbel za strokovno in neodvisno obravnavo vprašanj. Skupina bo svetovala pri revizijah finančnega poslovanja ob primopredajah in kasnejših pregledih. Med njenimi ključnimi nalogami so: spremljanje ugotovitev revizij in izvajanja priporočil; priprava poročil in predlogov ukrepov za izboljšanje učinkovitosti, gospodarnosti, transparentnosti in integritete delovanja državne uprave; pravočasno prepoznavanje tveganj in preprečevanje nepravilnosti; krepitev odgovornosti pri upravljanju javnih sredstev ter usmerjanje in koordinacija obstoječih nadzornih mehanizmov ter pravočasno obveščanje vlade o sistemskih pomanjkljivostih.

Delovna skupina bo delovala kot svetovalno in koordinacijsko telo. Ustanovitev skupine pa je del širših prizadevanj nove vlade za sanacijo javnih financ in večjo preglednost. Vlada pričakuje, da bo skupina prispevala k hitrejšemu odkrivanju morebitnih tveganj in k pripravi ukrepov, ki bodo okrepili zaupanje javnosti v upravljanje davkoplačevalskega denarja.

V zadnjem obdobju so se namreč pojavile številne kritike na račun rasti proračunskih odhodkov v prejšnjem mandatu, zato naj bi delovna skupina pomagala pri hitrem in strokovnem pregledu stanja na ministrstvih, so še zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.

Medletna rast odhodkov po ministrstvih

Podatki so vzeti iz uradnega sporočila za javnost (vir: Ministrstvo za finance). Tabela prikazuje absolutni znesek povečanja (v milijonih evrov) in rast (v odstotkih). Ministrstva z nižjimi odhodki so bila: Ministrstvo za pravosodje. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za solidarno prihodnost.

Proračunski primanjkljaj januar–maj 2026

Prihodki: 6,5 milijarde evrov (+11,4 %)

Odhodki: 7,4 milijarde evrov (+15,6 %)

Primanjkljaj: 890 milijonov evrov (1,2 % BDP)

Razkorak med rastjo odhodkov in prihodkov se poglablja – odhodki rastejo znatno hitreje.

Janez Janša, predsednik Vlade RS: Nova vlada ne bo ponavljala napak prejšnje, prioritetno bo sanirala javne finance, hkrati pa izvajala razvojne projekte.

Janez Janša je v pogovoru za Planet TV (ob dnevu državnosti) komentiral tudi stanje javnih financ in prekomerno porabo. Ocenil je, da razmere niso tako dramatične kot v času finančne krize, ostajajo pa resne. Po njegovih besedah zato za vse načrtovane izdatke in projekte ne bo dovolj denarja. Pri vprašanju o financiranja nevladnih organizacij je zavrnil očitke o omejevanju njihove svobode. Poudaril je, da bi moral o delu financiranja odločati vsak davkoplačevalec sam, kar je označil za najbolj pošten pristop pri delitvi javnega denarja.