Resno? Mladina pametuje o manj izobraženih Janševih volivcih, urednikuje pa jim gimnazijski maturant

Piše: Domen Mezeg

“Po raziskavi Ninamedie je odgovorni urednik Demokracije bolj izobražen kot odgovorni urednik spletne Mladine. Prvi ima doktorat, drugi je gimnazijski maturant,” se je na pisanje spletne Mladine odzval novinar in politik Miro Petek.

Na levici je pogosta trditev, da so volivci SDS in Janeza Janše povprečno manj izobraženi delavci ali kmetje. Tokrat so si neslano šalo privoščili v Mladini, kjer so Janševe volivce označili za “rurarlce”. Tam sicer urednikuje gimnazijski maturant – Grega Repovž. Po drugi strani pa je glavni in odgovorni urednik Demokracije Metod Berlec doktor s področja sociologije.

Aroganca, ki je posledica frustracij

Morda bi bilo prav, da se tovariš Repovž najprej še malce izobrazi, preden soli pamet drugim (oziroma ‘njegov’ režimski pisun Vlado Miheljak). Sicer zadeva kaže na aroganco, ki je posledica frustracij.

Pač, ministra Luko Mesca, ki delovnim ljudem greni življenje z nepotrebno birokracijo (štempljanje in izpolnjevanje tabelc), “ruralci” težko vidijo kot svojega predstavnika. Prej ga imajo za neživljenjskega birokrata.

Preprostih, domnevno manj izobraženih ljudi ne zanima “akademska smetana”, ki “kaka s polno ritjo” in leporeči o Che Guevari ali Marxu, ampak politiki, ki vsaj dajejo vtis, da so običajni smrtniki. S takšnimi se “ruralci” lahko poistovetijo. Večina si dragih oblačil enostavno ne more privoščiti!

Kako biti bolj “seksi”? Odgovor: V kavbojkah ali trenirki!

Ali pa denimo Asta Vrečko, ki se vsakič znova prikaže v novi obleki za več stotakov in dopustuje v dragih hotelih. Nek delavec ali kmet jo težko sprejme za svojo predstavnico.

Če si v uredništvi Mladine resnično želijo, da bi delavci bolj volili “svoje predstavnike”, naj po vzoru Janše organizirajo kakšen piknik, vsaj v Bizoviku. Nanj naj povabijo kaviarsocialistično smetano iz Levice, ki mora obvezno nositi trenirko ali pelerino. Tako bo bolj “seksi”.