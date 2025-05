Referendumski polom celo koristi Svobodi?

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

Po hudem polomu na referendumu bi vladne stranke po meritvi Mediane za POP TV volilo več strank kot po meritvi iste agencije tik pred referendumom za Delo.

V primerjavi z meritvijo iste agencije prejšnji mesec za POP TV pa je celo največ pridobila Svoboda. Hud polom na referendumu, kjer je 93 odstotkov glasujočih zavrnilo pokojninske privilegije za nagrajence države na področju kulture, se jim je splačal, bi lahko sklepali. Svoboda Roberta Goloba in Levica Aste Vrečko sta v primerjavi z meritvijo za Delo pred tednom skupaj izgubili 1,1 odstotne točke, a SD Matjaža Hana bi 1,2 odstotne točke pridobila. Podobno je, da se jim je splačalo, še najbolj tistim, ki niso bili najbolj odločni, Mediana izmerila tudi pri opoziciji, kjer bi SDS Janeza Janše, ki je referendum odločno dobila in NSi Mateja Tonina, ki se je zmagi na koncu pridružila, skupaj izgubili 0,7 odstotne točke. Bi pa Demokrati, ki jih v referendumski kampanji ni bilo, pridobili 2,1 odstotne točke. Primerjava meritve tik pred referendumom, pred katerim nihče ni napovedal tako odločne zmage nasprotnikov privilegijev za elito, in zdaj po njem, je takšna:

Če bi verjeli raziskavam javnega mnenja, ki so rezultat referenduma vse precej dramatično zgrešile, je referendum torej koristil vladnim in opozicijskim strankam. Še najbolj pa “novincu” Anžetu Logarju. Med večjimi poraženci je Resnica Zorana Stevanovića, ki je padla pod Levico, a je še nad pragom za vstop v DZ. Tik po pragom sta Vesna in nekdanji šef Stevanovića Zmago Jelinčič s SNS.

Če v primerjavo dodamo še meritev Mediane za POP TV prejšnji mesec pa je daleč največ pridobila s porazom na referendumu Svoboda. Tudi po takšni primerjavi so v vzponu Demokrati, ki so prehiteli Levico in NSi.

Še daljši prikaz dogajanja, po katerem je SDS pri relativno običajnih deležih, Svoboda pa je višje kot običajno zadnje čase, vse ostale stranke so pa daleč zdaj, je takšen:

Med meritvami odstopata Ninamedia pred tednom, po kateri se Svoboda po referendumu ni precej približala SDS, a ta agencija meri le največje stranka in še nekaj manjših. Še bolj pa v obratno smer odstopa Valicon, po katerem je bil SDS izrazito nizko, a velja upoštevati, da gre za meritev hišne agencije Roberta Goloba, ki jo je v preteklosti plačeval GEN-I, zdaj pa jo je nenadoma po že drugi čistki poslovnega in uredniškega vrha najel Siol.net, ki so si ga podredili po vojaško za propagandne namene.

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):