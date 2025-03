Referendum bo! Znano, koliko podpisov je zbrala SDS

Piše: Moja Dolenjska

V Slovenski demokratski stranki so z včerajšnjim dnem zaključili z zbiranjem podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma glede zakona, ki podeljuje pokojnine med 2 in 3 tisoč evri posameznim privilegirancem.

Zbrali so 47.584 podpisov volivcev in volivk. Podpise bodo v prihodnjih dneh vložili v državni zbor.

Rezultate zbiranja podpisov je danes na novinarski konferenci predstavil Zvone Černač in dejal, da bodo med prejemniki privilegiranih pokojnin, če bo zakon koalicije obveljal, “žal tudi takšni, ki so sramota za slovensko kulturo in umetnost, nekaterim, ki se iz slovenske kulture celo norčujejo, a bi bili zato celo nagrajeni. France Prešeren se verjetno obrača v grobu”.

Černač je še dejal: “Zaključili smo zbiranje podpisov za referendum in s tem poslali jasno sporočilo trenutni oblasti! Vaša podpora dokazuje, da se ljudje zavedajo laži, manipulacij in škodljivih potez premierja Goloba ter njegove vlade.

HVALA vsem, ki ste oddali svoj podpis, in posebna zahvala prostovoljcem, ki so kljub težkim razmeram vztrajali na teren.”

“Rast članstva v naši stranki kaže, da ljudje prepoznavajo, kdo dela prav in kdo dela narobe. Skupaj nadaljujemo boj za boljšo prihodnost!,” je še povedal Zvone Černač.

Posnetek novinarske konference: https://x.com/i/status/1902683249106657531