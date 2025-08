Razvpiti Boris Vezjak sili vodstvo Univerze v Mariboru, da se politično opredeli v prid Palestini in proti Izraelu

Piše: G. B.

No, glavni pobudnik pisma je seveda Boris Vezjak , sicer član akademskega zbora mariborske univerze, vendar je veliko bolj kot po svojem akademskem delu znan po svojem levičarskem aktivizmu. Seveda pa še zdaleč ni edini, saj so na podoben način tudi na Univerzi v Ljubljani nekateri znani levičarski profesorji pritisnili na vodstvo. Ob tem se sklicujejo na propagando, ki jo preko svetovnih medijev širi Hamas.

“Številne članice in člani akademske skupnosti mariborske univerze so rektorja Zdravka Kačiča danes pozvali k prekinitvi sodelovanja z izraelskimi ustanovami in odprtju študijskih mest za palestinske študentke in študente,” poroča STA. Kot navajajo, univerza po njihovih besedah ne sme ostati tiha ali nevtralna “ob krvavi moriji in genocidu v Gazi”.

“Svet se je zganil ob srhljivih podobah genocida, ki se pred našimi očmi vsakodnevno odvija v Gazi. Tudi slovenske univerze kot nosilke znanja in moralne avtoritete imajo svojo neizpodbitno akademsko in etično dolžnost ukrepati ob sistematičnih kršitvah mednarodnega prava in človekovih pravic, ki jih izvaja država Izrael,” piše v javnem pismu mariborskih akademikov, ki rektorja Kačiča poziva k dvema ukrepoma. Podpisniki želijo takojšnjo prekinitev vseh oblik sodelovanja z izraelskimi akademskimi in raziskovalnimi institucijami, ki da prispevajo k sistematičnim kršitvam mednarodnega prava in človekovih pravic.

Od univerze pričakujejo še odprtje študijskih mest za palestinske študentke in študente. Kot zgled navajajo projekt iz Italije, namenjen palestinskim študentom, da bi jim omogočili dostop do mednarodnega izobraževanja. “V ta namen so ponudili skupno 97 štipendij, razdeljenih med 35 sodelujočih univerz. Projekt naše univerze bi lahko vključeval tudi tečaj slovenskega jezika za palestinske študentke in študente, po modelu, ki ga je Univerza v Mariboru leta 2022 uveljavila za študentke in študente iz Ukrajine,” so še zapisali.

Ukrepanje je po njihovih navedbah potrebno, ker so izraelske institucije pogosto neposredno vpletene v podporo sistemu apartheida, vojaške okupacije in kolonializma. “Tako sodelovanje je v nasprotju z akademsko integriteto in etično odgovornostjo, ki jo univerze nosijo kot varuhinje znanja in družbenega napredka,” so pojasnili.

“Slovenske univerze ob kršitvah človekovih pravic in mednarodnega prava ne smejo ostati tihe ali nevtralne, še najmanj ob krvavi moriji in genocidu, ki se ravnokar odvija v Gazi in kjer vsak dan znova spremljamo pasivnost svetovne politike brez odločne volje, da bi ga pomagala ustaviti. Nevtralnost v tem kontekstu pomeni sostorilstvo pri ohranjanju nepravičnosti in pristajanje na vojne zločine, kar je v neposrednem nasprotju z vlogo univerz kot institucij, ki sooblikujejo etično in pravično družbo,” so sklenili. Poziv je doslej podpisalo več kot 50 akademikov, navaja STA.

Skratka, uresničuje se znani scenarij, da bodo poskušali po vzoru Foruma Sao Paulo izvesti kulturno vojno preko institucij in preko palestinskega vprašanja povsem politično prevzeti vse avtonomne družbene podsisteme.