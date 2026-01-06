Razvpitemu Janezu Starihi se spet “dogaja”

Piše: Domen Mezeg

Eden od kolovodij petkovega kolesariata Janez Stariha je na družbenih omrežjih znova doživel žolčni izpad. Tokrat je svoje frustracije zlil na prvaka SDS Janšo. Na policijo smo naslovili vprašanje, kako namerava v tem primeru ukrepati.

Prvak opozicije Janez Janša je na spletnem omrežju X vnovič spomnil, da je ključni cilj v letu 2026 ustavna večina razuma, kar bi Sloveniji omogočilo, da zadiha z obema pljučnima kriloma, doseže narodovo spravo in izkoristi razvojne potenciale.

Janša si v novem letu želi predvsem kulture vključevanja ter varno in sproščeno Slovenijo, brez ustvarjanja notranjega sovražnika, zatiranja svobode govora, nedotakljivih prvorazrednih in nerazumnih davkov itd.

Da si nekateri vidni levičarji takšnih sprememb ne želijo, je dal vedeti nekdanji mestni svetnik MOL in vidni predstavnik petkovega kolesariata Janez Stariha. V svojem slogu je po Janši zlil gnojnico (beri: kup neresničnih in žaljivih obtožb).

Stariha je že bil obsojen zaradi žalitev

Spomnimo sicer, da je Stariha v preteklosti že žalil javne osebnosti, denimo poslanko SDS Alenko Jeraj, in “pogorel” na sodišču ter bil primoran plačati odškodnino. Jerajevo je namreč žalil s “kuzlo” (več tukaj). Prav tako je večkrat izgubil tožbo proti Borisu Tomašiču (več tukaj).