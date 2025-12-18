Protestnega shoda zaradi umora Šutarja v Ljubljani ne bo: Macedoni se je umaknil

Protesti, ki so se začeli v Novem mestu, bi se lahko ta petek preselili tudi v Ljubljano. Po poročanju nekaterih medijev se v javnosti širi poziv k zboru pred parlamentom ali vlado. V uredništvo pa smo danes prejeli informacijo, da v petek protestnega shoda ne bo. Župan Macedoni naj bi si premislil, civilne iniciative pa si same zadeve ne upajo organizirati.

Generalna policijska uprava ob tem poudarja, da je policija v predkazenskem postopku proti 21-letniku, osumljenemu umora Aleša Šutarja, izvedla vse potrebne aktivnosti, ga ovadila in privedla pred sodišče, ki je odredilo pripor, kasneje pa odločilo o njegovi odpravi. Policija opozarja, da je odločanje o priporu izključno v pristojnosti sodišča, poročajo Slovenske novice.