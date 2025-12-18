Protestnega shoda zaradi umora Šutarja v Ljubljani ne bo: Macedoni se je umaknil

Piše: Domen Mezeg
Protesti, ki so se začeli v Novem mestu, bi se lahko ta petek preselili tudi v Ljubljano. Po poročanju nekaterih medijev se v javnosti širi poziv k zboru pred parlamentom ali vlado. V uredništvo pa smo danes prejeli informacijo, da v petek protestnega shoda ne bo. Župan Macedoni naj bi si premislil, civilne iniciative pa si same zadeve ne upajo organizirati.
Generalna policijska uprava ob tem poudarja, da je policija v predkazenskem postopku proti 21-letniku, osumljenemu umora Aleša Šutarja, izvedla vse potrebne aktivnosti, ga ovadila in privedla pred sodišče, ki je odredilo pripor, kasneje pa odločilo o njegovi odpravi. Policija opozarja, da je odločanje o priporu izključno v pristojnosti sodišča, poročajo Slovenske novice.
Odločitev ne pomeni odločitve o krivdi, temveč zgolj ukrep za zagotovitev navzočnosti obdolženca. Kriminalisti so opravili intenzivno preiskavo, zbrali razpoložljive dokaze ter podali več dopolnitev kazenske ovadbe, tožilstvo pa vodi nadaljnji pregon in usmerja potek postopka. Policija spremlja informacije, ki so se pojavile po prijetju osumljenca, jih preverja ter po potrebi izvaja dodatne aktivnosti.
Zaradi napetih razmer so v Novo mesto napotili dodatne kriminaliste, ki bodo v civilu izvajali poostrene naloge za zagotavljanje varnosti. Ob tem policija zagotavlja, da generalni direktor Damjan Petrič svoje naloge opravlja zakonito in odgovorno ter da policija deluje v skladu z zakonodajo in v sodelovanju s pristojnimi organi. Vse to nakazuje, da bodo morali policisti kmalu poskrbeti tudi za varnost v Ljubljani, kjer se utegnejo zgoditi novi protesti.
Po poročanju STA je novomeško tožilstvo danes predlagalo preiskavo in pripor zoper drugega osumljenega v zadevi Šutar, sodišče pa je pripor tudi že odredilo, je sporočilo tožilstvo, vendar je preiskava zoper 21-letnika še vedno v teku.