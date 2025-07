Propalestinski aktivistki, ki jo ta teden gosti Slovenija, se čisto meša – želi, da Slovenija z ladjo Triglav prebije blokado v Gazi. Jo bosta Golob in Pirc Musarjeva ubogala?

Piše: Gašper Blažič

Prorežimski MMC RTV Slovenija je objavil obširni intervju s propalestinsko aktivistko iz Italije Francesco Albanese, ki jo ta teden gosti Slovenija, saj sta jo med drugim sprejela tako premier Robert Golob in predsednica Nataša Pirc Musar. Gre za razvpito aktivistko, povezano s Hamasom, proti njej je sankcije prav v tem tednu najavila ameriška vlada.

Kot je znano, je Francesca Albanese celo javno trdila, da je bil Hamasov napad 7. oktobra 2023 zgolj odgovor na izraelsko nasilje. Kar pomeni, da sama zagovarja dejanja teroristov.

Očitno pa gre sedaj v svojih zahtevah še dlje. Sedaj od Slovenije zahteva nič manj kot prekinitev diplomatskih odnosov z Izraelom in vojaški poseg z njene strani. Kot pravijo naši viri, se to utegne v kratkem tudi realizirati. Sicer pa je v svojih razlagah zgodovine Bližnjega vzhoda skrajno manipulativna, saj govori o Palestincih kot starodavnem ljudstvu, ki so mu Izraelci vzeli domovino. Pri tem celo namigne na radikalno rešitev tega vprašanja: »Tako verjetno ne bo druge možnosti za konec katastrofe, za konec nakbe, kot zagotoviti eno domovino za ljudi od reke do morja (od reke Jordan do Sredozemskega morja, op. a.).« Mimogrede, izraz “od reke do morja” se uporablja v kontekstu uničenja Izraela in Izraelcev. Vse jasno.

Je pa v intervjuju dejala tudi naslednje: »Slovenska vlada je bila glasnejša in bolj načelna od drugih držav, zato pravim, da moč in dostojanstvo ne izvirata iz velikosti. Imate 47 kilometrov dolgo obalo in eno ladjo. Uporabite jo, da prebijete blokade Gaze, bodite zgled, kot ste že bili.« Ob tem je tudi priznala, da je motiv za njen predlog tudi dosedanje delovanje slovenske oblasti, ki so priznale Palestino, Nataša Pirc Musar pa je nedavno v Evropskem parlamentu govorila o genocidu. Sedaj pa sta uradno sprejela osebo, ki daje takšne predloge in se doslej od teh izjav še ni nihče iz slovenskega političnega vrha distanciral.

No, premier Robert Golob pa je celo napovedal, da če se Evropska unija ne bo odzvala na domnevno izraelsko uničevanje Palestincev, bo ukrepala sama. In kaj bo storil slovenski politični vrh? Bo poslal ladjo Triglav, ki smo jo dobili od Rusov in je več v popravilu kot na plovbah? Bomo poslali gumenjake, ki jih imata naša vojska in policija na voljo? Verjetno Golob ta trenutek nima časa, da bi razmišljal o teh stvareh, saj mora najprej rešiti zagato, ki si jo je nakopal sam – namreč, odbiti referendum o zvezi Nato, ki je čista potrata denarja in časa ter v posmeh naši državi.

Skratka, še en dokaz več, kako globoko je padla Slovenija.