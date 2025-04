Privilegijem za peščico slabo kaže, a še je up za Golobove

Piše: Spletni časopis

Astronomski pokojninski privilegiji za kulturniško elito bodo na referendumu prihodnji tedne zgrmeli celo po meritvi agencije Valicon, ki velja za najbližjo predsedniku vlade Robertu Golobu.

Po ugotovitvah te agencije, ki jo plačuje tudi GEN-I, ki jo je danes objavil Siol.net, bi zakon o visokih dosmrtnih pokojninskih dodatkih za kulturnike zavrnilo doslej največ sploh volivcev, nasprotniki bi lahko dosegli celo ustavno večino. A ostaja tudi upanja za Roberta Goloba in vladno Svobodo, SD in Levico, ki so privilegije uzakonili. Upajo še, da bo na referendum prišlo premalo ljudi, da bi obveljal.

Skoraj edino upanje za vladajoče je še, da na referendum ne bo prišlo dovolj nasprotnikov privilegijev, da bi SDS Janeza Janše, ki je zbrala 40.000 podpisov, dosegla ustavni kvorum za zavrnitev, po katerem mora biti proti zakonu ob večini tudi petina vseh volivcev. Torej okoli 340.000. Toliko jih na volišča ni preprosto pritegniti. Da bi znižali udeležbo, se s pozivi k bojkotu na vso moč trudita vladni stranki Svoboda in Levica. Premier Golob je taktiko, kako bo ljudi prepričal o tem, da je zakon o izjemnih privilegijih njegove vlade dober, pojasnil tako: “Referendum je popolnoma nesmiseln, ker je v resnici sovražen do slovenske kulture, do slovenskega jezika in slovenskega naroda in zato ga bomo v Svobodi bojkotirali.”

Pri napovedi udeležbe po raziskavah javnega mnenja Golobova taktika prepričevanja še ni uspešna. Po Valicanu je 39,5 odstotka sodelujočih v raziskavi napovedalo, da se bodo referenduma zagotovo udeležili. 21,6 odstotka verjetno. 18,5 odstotka je povedalo, da je večja verjetnost, da se referenduma ne bodo udeležili. 20,5 odstotka sodelujočih pa jih je zatrdilo, da jih 11. maja na voliščih zagotovo ne bo.

Pri rezultatih je dobro biti previden. Ustvarjanje vtisa, da je že vse odločeno in da bodo privilegiji zanesljivo padli in da bo dosežen tudi kvorum, je lahko namenjeno ustvarjanju vtisa, da na odločanje ni treba iti, ker je že vse jasno.

Meritve javnega mnenja pa tudi ne upoštevajo, da je kvorum težko doseči, ker okoli sto tisoč volivcev na tujem skoraj avtomatično odpade, ker težko pridejo do nekaj deset volišč na ambasadah. Lahko glasujejo še po pošti, a le, če so posebej zahtevali glasovnice, te pa v državo praviloma ne pridejo pravočasno, da bi jih volilni organi upoštevali. Vsaj ne iz oddaljenih držav.

Po meritvi Mediane za POPTV pred Valiconovo je, da se bodo zagotovo udeležili referenduma, napovedalo 35 odstotkov vprašanih. Še dodatnih 18 odstotkov pa, da bodo verjetno glasovali.

Obe raziskavi kažeta na precejšen interes volivcev in na možnost, da SDS, ki je zbrala 40.000 podpisov za referendum, lahko uspe doseči tudi dovolj veliko udeležbo za zavrnitev zakona.

Preprosto pa to nikoli ni.