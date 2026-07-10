(PRISLUHI) Nemški forenzični inštitut potrdil: Posnetki, ki dokazujejo korupcijo levice, so pristni!

Piše: Nova24tv.si

Pred volitvami je Slovenijo pretresala afera s posnetki, ki so dokazovali levičarsko korupcijo. Golobova vlada je trdila, da gre za ponaredke, ustvarjene z umetno inteligenco, zdaj pa je nemški Forenzični inštitut iz Wiesbadna potrdil, da so pristni. Slovenski organi pregona se končno lahko ukvarjajo z vsebino in ne več s tem, kdo je skrivaj snemal.

Golobova vlada, pod katero so laži postale del vsakdanjika, se je pred parlamentarnimi volitvami znašla v hudi zagati, saj so v javnost prek anonimnega profila Maske padajo in spletne strani Anti Corruption 2026 prišli posnetki, ki korupcije in političnega spletkarjenja bremenijo vrh Gibanja Svoboda, Vesno Vuković, ministrico Alenko Bratušek, nekdanjo ministrico Dominiko Švarc Pipan in Jožeta Oberstarja, nekdanjega predsednika nadzornega sveta in finančne komisije DARS-a, nakazujejo pa tudi na veliko koruptivnost ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Prvi je pristnost potrdil Niko Gamulin

Takratni predsednik vlade Robert Golob in minister Luka Mesec sta v soočenju na POP TV suvereno zatrdila, da so posnetki popolna izmišljotina oziroma ponaredki, najverjetneje izdelani z umetno inteligenco. Takratne oblastnike je bolj zanimalo, kdo je snemal (obtožili so tudi izraelsko podjetje Black Cube), ne pa razkrita korupcija v lastnih vrstah.

Prvi je pristnost posnetkov potrdil strokovnjak za umetno inteligenco Niko Gamulin, ki je opravil spektralno analizo in ugotovil, da 99,9 % energije v posnetkih leži pod 1.609 Hz – torej gre za tipično telefonsko kakovost snemanja. Sodobni sistemi umetne inteligence za sintezo govora pa proizvajajo širokopasovni zvok do 8–16 kHz, česar v teh posnetkih ni bilo mogoče zaznati. Gamulin je jasno zaključil: “Noben forenzični kazalnik ne podpira trditve, da so posnetki obdelani z umetno inteligenco.”

Nemški forenziki: Posnetki so pristni

Vlada se je nato sredi marca odločila, da pristnost posnetkov pošlje v analizo v tujino. Slovenska policija je to tudi storila in kopije posnetkov poslala Forenzičnemu inštitutu nemškega Zveznega kriminalističnega urada v Wiesbadnu. Poslali so devet datotek s spletne strani Anti Corruption 2026 in 18 datotek uporabnika Maske padajo. Policijo je predvsem zanimalo, ali so posnetki avtentični ali pa so bili ustvarjeni z umetno inteligenco. Nemški forenziki so za analizo postavili dve hipotezi. Prva je bila, da so datoteke pristne, druga pa, da so datoteke v celoti ali deloma ustvarjene z umetno inteligenco.

Analiza je bila končana v začetku maja in čez nekaj dni poslana v Slovenijo. “Znakov, ki bi nakazovali, da so posnetki v celoti ali deloma nastali s pomočjo umetne inteligence, ni bilo mogoče ugotoviti,” so zapisali forenziki. Dodali so, da so bile datoteke sicer obdelane in da je bilo več posnetkov združenih v enega, vendar niso zaznali (denimo pri zvočnih podatkih) “nobene manipulacije”.

Povedano drugače: posnetki so torej pristni, čeprav so mestoma zmontirani ali urejeni za večji učinek, kar je v novinarstvu in aktivizmu pogosta praksa. Bistvo pa ostaja: vsebina razkriva zakulisne dogovore, vplive, lobiranja in načrte, ki so v neposrednem nasprotju z javnimi izjavami takratne Golobove vlade. Vlada, ki je obljubljala transparentnost, svobodo in boj proti korupciji, se je ponovno izkazala za mojstrico prikrivanja in zanikanja.