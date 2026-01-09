Primitivizem Lene Grgurevič ne pozna meja!!! Podpornike opozicije označila za hordo, njene predstavnike pa za kriminalce!

Piše: Celjski glasnik

Ne samo, da smo v tem mandatu videli doslej najbolj primitivno poslanko Leno Grgurevič, pač pa ta poslanka v času, ko imamo predsednika vlade z največ aferami, druge obtožuje kriminala in jim pripisuje kriminalna ravnanja.

Tudi pred leti je imela Slovenija med predstavniki oblasti, predhodne predstavnike sodstva in že takrat so se zastavljala vprašanja o moralnih in etičnih vidikih določenih dejanj, danes z Leno Grgurevič in Urško Klakočar Zupančič, pa je to še kako na mestu.

Poslanki Leni Grgurevič pa tale aretacija narko- terorista Madura ni dobro dela. #Puknula pic.twitter.com/RF5EoX1joV — brutusReloaded (@brutus91101394) January 3, 2026

In ja, s svojim primitivizmom, ki ga premore samo ona je zopet “udarila” Lena Grgurevič, ki pod pretvezo moči oblasti želi ohraniti oblast vladni garnituri, katere predsednik vlade se je znašel v največ aferah do sedaj. Še najbolj žalostno pa je, da dejansko Grgurevičeva pri svoji težnji po oblasti ne izbira besed in kot kaže po vzoru totalitarnih režimih tudi ne bi več izbirala dejanj za ohranitev oblasti.

Tako je denimo vse, ki podpirajo opozicijo oziroma natančneje SDS označila za hordo, predstavnike pa za kriminalce. In ravno v času, ko smo ravno s strani trenutne oblasti deležni največje indoktrinacije otrok v izobraževalnem sistemu, ona govori, kako se opozicija “spravlja” na slovensko mladino. Zaradi tega je res vprašanje kdaj in kdo bo zaradi takšnega sovraštva poslanko poklical na odgovornost?