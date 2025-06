Piše: S. K. (Nova24tv)

Pri Katičevi filmske zabave sredi delovnika – politično privilegiranim dovoljeno vse. Informacije, ki smo jih prejeli v uredništvo, se berejo kot filmski scenarij o zabavni zgodbi iz neke newyorške pisarne. A zgodbaprikazuje absurdno stanje na pravosodnem ministrstvu, ki ga vodi Andreja Katič iz vrst Socialnih demokratov.

Po vrsti očitkov, ki letijo nanjo vse od prevzema ministrstva, povezanih z njenimi koleričnimi izpadi, za katere sicer pravi, da je pač stroga do sodelavcev, je pred kratkim ministrstvo demonstrativno zapustila še njena desna roka, zdaj že nekdanja vodja kabineta Anja Plevčak, nekdaj najtesnejša sodelavka razvpitega Klemna Žiberta, ki sta ga z mesta tajnika stranke Socialnih demokratov odnesla afera Litijska in razkritje milijonskega nakupa prestižnega stanovanja v Ljubljani.

Po dveh javnih pismih zaposlenih na pravosodnem ministrstvu, kjer so Andreji Katič očitali nečloveško ravnanje, so bojkotirali tudi lansko prednovoletno srečanje. Kot smo poročali, je iz tega ministrstva samovoljno ali prisilno odšlo za velik avtobus zaposlenih. Tam pa so se, kot pravi vir, naselili zabavljači, ki jim delo ne diši, imajo vprašljive kompetence ali pa so povsem brez njih. A političnim privilegirancem Katičeva očitno dopušča, da uživajo in se zabavajo na davkoplačevalski račun kar v pisarnah ministrstva.

Ena od slik, ki smo jih prejeli v uredništvo, kaže, kako si zaposleni sredi delovnega dne ogledujejo popularno serijo The Sopranos, ki pomenljivo govori o mafijski družini italijansko-ameriškega rodu v New Jerseyju.

Glede na to, da ima serija kar šest sezon, zaposlenim na ministrstvu za pravosodje očitno še nekaj časa ne bo zmanjkalo priložnosti za zabavo in filmsko razvedrilo v službi. izvedeli smo, da je gledanje filmov in celo igranje videoiger razširjena praksa med zaposlenimi, predvsem tistimi privilegiranci, ki so svoje udobne javne službe dobili v času ministrovanja Andreje Katič.

Medtem kot zaposleni na ministrstvu poročajo o popolni izgubi kompasa med člani vodstva na pravosodnem ministrstvu, opozarjajo na povsem nekompetentne vodje, ki si jih je Katičeva v tem času nastavila. Večina naj ne bi imela nobenih vodstvenih izkušenj imajo pa pravo strankarsko izkaznico. Golobova obljuba, da bodo na vodilna mesta imenovali le izkušene, strokovne in kompetentne kadre, je še eno veliko sprenevedanje. Od kadrovskih fiaskov in političnih kadrovanj na najodgovornejša delovna mesta tako v podjetjih v državni lasti kot v javnih agencijah, bolnišnicah in zdravstvenih domovih, se manko strokovnosti vse bolj kaže tudi na ministrstvih. Posebej na ministrstvu za pravosodje, kjer se že dve leti niti lotili niso problema vse bolj perečega vprašanja kadrovske zasedbe, plač in varnosti v zaporih.

Gordijski vozel nesposobnosti pravosodne politike Socialnih demokratov in celotne vladajoče garniture pa je pri plačah sodnikov presekalo kar Ustavno sodišče RS samo. Nova razkritja torej kažejo na povsem zavoženo kadrovsko politiko Socialnih demokratov in Andreje Katič, ki s svojim ravnanjem očitno tudi nezakonito in negospodarno troši davkoplačevalski denar za zaposlene, ki se med opravljanjem javne službe zabavajo s filmskimi matinejami in igranjem videoiger. Katičeva javnosti prodaja podobo uspešne menedžerke in da od svojih uslužbencev zahteva veliko. A kaže, da se je o vodenju v svoji skoraj izključno politični karieri in zasedbi političnih funkcij naučila malo. Očitno pa je njenim političnim somišljenikom dobro postlano in omogočena zabava ter počitek na davkoplačevalski račun kar sredi službenega časa.

Pri tem ne rabijo potovati do Karigadorja kot premier Robert Golob, saj imajo vse potrebno za zabavo kar na dosegu roke – na naš račun. Ali bodo na ministrstvu zoper kršitelje delovnih obveznosti sproženi postopki, bomo videli, vsekakor pa ravnanja tam zaposlenih in vodstva terja pozornost in vso grajo javnosti.

Na ministrstvo za pravosodje smo naslovili novinarska vprašanja. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.