Pri Demokratih trdijo, da ni razkola: Potnika ni med podpisniki zaradi bolezni

Le pet od šestih poslancev stranke Demokrati Anžeta Logarja je podpisalo predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč, ki je bil vložen včeraj.

Predlog so z izjemo Roberta Potnika podpisali vsi poslanci desno sredinskih strank, ki se dogovarjajo o prevzemu oblasti. Pri Demokratih so pojasnili, da razlog ni notranje nesoglasje ali razkol v stranki. Potnik je zbolel in je bil zato včeraj odsoten tudi pri glasovanjih v Državnem zboru. Zaradi bolniške odsotnosti tudi ni mogel podpisati predloga, ki je bil vložen včeraj. Iz stranke so opozorili: “Z vsebino zakona se enotno strinja celotna poslanska skupina.” Pet podpisnikov je takšnih:

Prvi podpisnik predloga zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč je Janez Cigler Kralj (NSi), predlog zakona pa med drugim določa:

pieteten prenos vseh še nepokopanih posmrtnih ostankov žrtev povojnih pobojev na pokopališču Žale v Ljubljani (kot simbolno, moralno in etično dejanje glavnega mesta vseh Slovencev);

razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja;

obvezno DNK-identifikacijo žrtev, trajno hrambo bioloških vzorcev, izdajo mrliških listov (vzrok smrti: uboj, leto 1945) in vzpostavitev nadzornega mehanizma;

črtanje 28. a člena Zakona o vojnih grobiščih (odprava načrta osrednje kostnice na Teharjah).

Predlog sledi Resoluciji Evropskega parlamenta z julija 2025 in poudarja enakovredno spoštovanje vseh žrtev totalitarnih režimov. Predlog so poleg poslancev NSi, SLS in FOKUS podpisali vsi 28 poslanci SDS ter pet od šestih poslancev stranke Demokrati. Potnik je zaradi bolezni včeraj manjkal tudi pri glasovanjih o interventnem zakonu in imenovanju nove generalne sekretarke parlamenta.

Poslanci predlagajo odločanje po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne dopolnitve obstoječih zakonov o vojnih in prikritih grobiščih. Če bo sprejet, bo Slovenija končno uresničila dolgoletno željo svojcev in civilne družbe – dostojen pokop velikanskega žrtev, katerih trupla je povojna totalitarna oblast prikrivala in za dostojen pokop tudi naša država še ni poskrbela.

Celoten predlog zakona je takšen: