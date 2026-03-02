Preobrat? Smodeju naj bi vročili obtožnico

Piše: C. R.

“Zoper obtožnico je vložen ugovor, o čemer bo odločal zunajobravnavni senat sodišča,” so po pisanju spletnega portala MMC RTV Slovenija navedli na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Dodali so še, da “gre za odprt postopek, zato sodišče skladno s sodnim redom več informacij ne more posredovati”.

Obtožnica Smodeju dalj časa ni bila vročena, saj se je sodeč po objavah na družbenih omrežjih nahajal v tujini. Tožilstvo jo je proti njemu na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo v začetku lanskega leta. V ločenem obtožnem predlogu, ki je bil vložen na Okrajno sodišče v Ljubljani, pa je njegovo ime povezano še z dvema kaznivima dejanjema goljufije.

Afero Fotopub so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežjih sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, očitke zanikal, društvo ukinil, svojo umetniško kariero pa glede na poročanje medijev nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.