Premirje pod pogojem proste plovbe skozi Hormuško ožino

Piše: C. R.

Združene države Amerike in Iran sta se sedmega aprila dogovorila o dvotedenskem premirju, ki ga je dosegel Pakistan, in bosta pogajanja začela 11. aprila v Islamabadu v Pakistanu.

Iranski vrhovni svet za nacionalno varnost je sporočil, da se je režim 7. aprila strinjal s premirjem, nekaj ur po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da se strinja s premirjem pod pogojem, da Iran ponovno odpre Hormuško ožino. Iranski minister za zunanje zadeve Abbas Aragči je potrdil iransko sprejetje premirja in izjavil, da bo Iran v dvotedenskem obdobju dovolil “varen prehod” plovil skozi Hormuško ožino “z usklajevanjem z iranskimi oboroženimi silami in ob upoštevanju tehničnih omejitev”.

MORE: President Trump described Iran’s 10-point counterproposal that it sent to the US on April 5 as “a workable basis on which to negotiate.” ⬇️ Iran’s demands included a permanent end to the war with guarantees that the United States or Israel will not attack Iran again. Iran… https://t.co/lz01TTo8ch pic.twitter.com/3Hvn41oMQ4 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 8, 2026

Izrael naj bi se strinjal s prenehanjem operacij proti Iranu in Hezbolahu, če bo Iran ustavil svoje operacije v Hormuški ožini. Pakistanski premier Šehbaz Šarif je sedmega aprila na X objavil, da so se Iran in zavezniki Združenih držav Amerike, verjetno pri tem mislili na iransko os upora oziroma Izrael, dogovorili o takojšnjem premirju “povsod, vključno z Libanonom in drugod”.

Združeni napadi sil na iranske železnice in ceste so morda prekinili več iranskih prometnih poti za prevoz orožja, vključno z raketami in izstrelitvenimi sistemi ali komponentami raket, čez Iran. Izraelske obrambne sile so napadle osem železniških mostov in cestnih odsekov, ki jih iranski režim uporablja za prevoz orožja in druge vojaške opreme.

Rusija morda pomaga Iranu pri izvajanju napadov na mednarodni ladijski promet v Hormuški ožini, tako da mu zagotavlja satelitske posnetke ožine. Reuters je 7. aprila poročal, da ruski sateliti po podatkih ukrajinskih obveščevalnih služb “aktivno nadzorujejo” Hormuško ožino. Rusija je Iranu zagotovila satelitske posnetke ameriških, zalivskih in turških vojaških sredstev na Bližnjem vzhodu, da bi Iranu pomagala pri izvajanju napadov.

Poveljnik Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), brigadni general Ahmad Vahidi, in poveljnik centralnega štaba Khatam ol Anbia Ali Abdollahi Aliabadi naj bi po poročanju dveh virov blizu urada predsednika Masouda Pezeshkiana, ki sta 7. aprila govorila s protirežimskimi mediji, odločala o odločitvah v zvezi z iranskim kinetičnim odzivom na ameriško in izraelsko zračno kampanjo.

