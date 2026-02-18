Premierja postavili na laž kar policija in notranje ministrstvo

Piše: Nova24tv.si

Včeraj smo poročali o Golobovem razkritju, da ga je policija obvestila o izjavah slovenske zdravnice na družbenih omrežjih, kjer je govorila o posilstvih, ki naj bi jih izvajali migranti. Gre za laž. Od policije smo dobili odgovor, da ga o tem ni obvestila. Obvestili pa so notranjega ministra, ki je nato obvestil predsednika vlade, kar je prav tako škandalozno.

Tako je na 24ur povedal predsednik vlade: “Ker se na družbenih omrežjih širijo bolj ali manj lažne novice, včasih so celo plačane. Vam bom povedal primer. Policija me je obvestila o zdravnici med vsemi, ki je širila lažne novice o posilstvih migrantov, ki naj bi se dogajala v teh dneh v Ljubljani. Seveda se nič takega ni dogajalo, ampak policija me je obvestila, da je to nekaj, kar se širi po družbenih omrežjih.”

Golob sicer ni imenoval omenjene zdravnice, a je zelo verjetno imel v mislih spletno vplivnico in zdravnico Ano Debevec Prašnikar, ki je bila v zadnjem obdobju kritična do davčne in migrantske politike njegove vlade. Kmalu je doživela medijski napad, ki ga je razumela kot politično motiviran pritisk, zaradi strahu pa se je umaknila od komentiranja vladne politike.

Na policijo smo glede Golobove izjave poslali novinarska vprašanja. Zanimalo nas je, kako je mogoče, da policija, od vlade neodvisni organ, predsedniku vlade poroča o državljanih, ki izvajajo svojo ustavno zagotovljeno pravico do svobode govora.

Tako so odgovorili: “Policija je o ugotovitvi, da gre za lažne vsebine na družbenih omrežjih o domnevnih kaznivih dejanjih zoper spolno nedotakljivost na območju Ljubljane, obvestila medije in sporočilo za javnost objavila na svojih profilih na družbenih omrežjih. Policija o primeru lažnih objav o posilstvih migrantov ni obvestila predsednika vlade in ga tudi sicer ne obvešča. O tem, da gre za lažno informacijo v izpostavljenem primeru, je generalni direktor policije obvestil ministra za notranje zadeve v skladu z 12. členom Zakona o organiziranosti in delu v policiji, saj je ocenil, da bi vsebina lahko imela večji odziv v javnosti. 12. člen ZODPOL opredeljuje, da generalni direktor policije ali oseba, ki jo za to pooblasti, obvešča ministra o dogodkih, ki so pomembni za varnost države ali varovanih oseb in objektov, o dogodkih, v katerih je več oseb izgubilo življenje ali je nastala večja materialna škoda, o dogodkih, v katerih je zaradi opravljanja nalog policije ena ali več oseb izgubila življenje, in o drugih dogodkih z delovnega področja policije, ki imajo oziroma bi lahko imeli večji odziv v javnosti. Policija ne spremlja objav občanov na spletu, prejema pa od občanov različna obvestila in prijave.”

Premierja postavila na laž policija in notranje ministrstvo

Iz odgovorov jasno izhaja, da se je predsednik vlade vnovič zlagal. Policija, kot pravi, ga ni obvestila o omenjenih objavah, pač pa je obvestila notranjega ministra, ta pa je obvestil premierja. Tako pojasnjuje tudi notranje ministrstvo. Njihov odgovor smo prejeli kmalu po odgovoru s policije.

“Minister za notranje zadeve Branko Zlobko je bil seznanjen o tem primeru. Da gre za lažno informacijo, ga je skladno z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji obvestil generalni direktor policije. Po objavi pojasnila policije o lažni informaciji na družbenih omrežjih policije je minister o tem obvestil predsednika vlade,” so zapisali.

Kaj ima policija z mnenjem državljanov?

Policija se je pri vprašanju obveščanja notranjega ministra sklicevala na Zakon o organiziranosti in delovanju policije. Zakon namreč omogoča, da se notranjega ministra obvesti tudi o “drugih dogodkih z delovnega področja policije, ki imajo oziroma bi lahko imeli večji odziv v javnosti”.

Je torej policija presodila, da bi lahko imela izjava o kriminaliteti med populacijo migrantov v Sloveniji “večji odziv v javnosti” in da je bila izjava, podana na družbenem omrežju, del “delovnega področja policije”?

Zdi se, da ni bil izpolnjen noben od pogojev. Izjava ni imela večjega odziva v javnosti. Velik odziv javnosti je ustvaril šele predvsem predsednik vlade, s svojim nastopom.

Kriminaliteta med migrantsko populacijo v Sloveniji spada pod delovno področje policije, ne pa tudi ocene državljanov in državljank o obsegu te kriminalitete. Tovrstne ocene, ustrezne ali neustrezne, namreč varuje ustava v 39. členu, kjer pravi: “Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.”

Vprašanja smo poslali v Kabinet predsednika vlade. Zanimal nas je odziv premiera na navedbe notranjega ministrstva in policije.