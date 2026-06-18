Premier Janša po padcu Slovenije na lestvici konkurenčnosti: Čaka nas precej težko delo

Piše: C. R.

Pri krepitvi konkurenčnosti slovenskega gospodarstva nas čaka precej težko delo, je padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD ob prihodu na vrh EU v Bruslju komentiral predsednik vlade Janez Janša. Ob tem je ocenil, da se na tokratnem zasedanju Evropskega sveta premalo pozornosti posveča konkurenčnosti.

Kot je spomnil Janša, ki se mudi na dvodnevnem zasedanju voditeljev držav in vlad članic EU, je eden od bistvenih poudarkov koalicijske pogodbe nove vlade uspešna Slovenija. “In prvi pogoj za uspešno Slovenijo je to, da okrepimo konkurenčnost našega gospodarstva in tukaj nas čaka precej težko delo,” je ocenil premier.

Komentar predsednika vlade sledi današnji objavi lestvice konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD. Slovenija se je med 70 državami uvrstila na 49. mesto in v primerjavi z lani nazadovala za tri mesta. Najboljšo uvrstitev je država zabeležila na področju infrastrukture, najslabšo na področju poslovne učinkovitosti. Najbolj je uvrstitev poslabšala na področju vladne učinkovitosti.

Janša se je ob tem dotaknil tudi dnevnega reda tokratnega zasedanja voditeljev EU. Prepričan je, da so nekatere ključne teme za EU, kot so proračun za prihodnje sedemletno obdobje, konkurenčnost EU in razmere na notranjem trgu, še vedno preveč v ozadju.

“Jasno je, da imamo tukaj dva vojaška konflikta na dveh straneh, s tem, da je vojna v Ukrajini v bistvu evropska vojna. Ampak kljub temu ne smemo pozabiti tega, da mora biti Evropa gospodarsko močna,” je dejal. Ob tem je poudaril, da tudi napori za namenjanje več sredstev za obrambo lahko pridejo zgolj iz močnega gospodarstva.

Na padec Slovenije na lestvici konkurenčnosti so se pred tem odzvali tudi v nekaterih gospodarskih organizacijah. V Združenju Manager menijo, da je bil zdrs pričakovan. Predstavlja pa resen opomin, kaj bi morali kot država spremeniti, če želimo še naprej zagotavljati ali izboljšati raven blaginje v Sloveniji.

V Gospodarski zbornici Slovenije pa padec vidijo kot opozorilo, da potrebujemo razvojni dogovor in takojšnje ukrepe. Vladi predlagajo, naj se takoj loti davčne razbremenitve dela in podjetij, zagotovi konkurenčnejše cene energije, pospeši zaposlovanje tujcev in skrajša postopke.