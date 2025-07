Prelomljene obljube vladajočih; Ločitev Goloba, Hana in Vrečkove

Piše: Spletničasopis.eu

Odločna zagotovila Roberta Goloba, Matjaža Hana in Aste Vrečko po mini randiju včeraj, da zaveze pred oltarjem Nata o petih odstotkih BDP za obrambo do leta 2035, ki so jo ravno podpisali, zanje ne veljajo in jih nikakor ne bodo uresničili, niso bila dokaz neresnosti vladajočih, ki nekaj podpišejo, že naslednji dan pa govorijo, da niso in da zanje ne velja. Ni šlo za laganje, ko obljubiš zvestobo do groba, pa si že naslednji dan v postelji z drugim partnerjem. In ne za dokaz zaljubljenosti v neke druge partnerje, ko po odločitvi evropskih držav, da se bodo vojaško branile tudi brez ZDA, ki so doslej zagotavljale ta servis, denimo pred Rusijo, takoj sporočiš, da za to pri nas ni nobene možnosti, ker smo preveč ubogi in bankrotirani.

Zaveza vlade na vrhu Nata za šefe Svobode, SD in Levice res ne bo veljala, ker bodo na oblasti, kot vse kaže in če bo vse po sreči, le še manj kot leto dni in bodo poročne zaveze, ki so jih ravno podpisali, res veljale le za druge. Uresničiti bodo morali le porabo dveh odstotkov BDP za obrambo še letos, kar pa ni iz sedanje zakonske zveze, se opravičujem, vrha Nata. Da bo dala dva odstotka je za našo državo pred oltarjem Nata pred več kot desetletjem svečano dahnila Alenka Bratušek. A pozneje nikoli ni dala. Pa takšna nevesta. Niti enkrat samkrat doslej naše vlade niso konzumirale te zaveze. Če ne konzumiraš, celo po cerkvenem pravu ne velja nujno. Ni vrag, da ne bi letos. Kaj bo prihodnje leto, pa bo odvisno od prihodnje vlade, v kateri zdaj vladajočih politikov, sodeč po njihovih izjavah, ne bo več in njihove obljube pred oltarjem zaradi tega ne bodo več veljale. Kot tudi sicer ne veljajo.

Bodo pa za vas.

S tega vidika je tudi logično, da jim ni bilo mar, kaj za prihodnost sprejemajo na sejah vlade in je bila zaradi tega Asta Vrečko upravičeno med odločanjem o petih odstotkih, ki jih bodo morale uresničiti neke prihodnje vlade, na dopustu brez prenosnika, pozneje pa je trdila, da s tem nič nima in da je odločala tako rekoč neka druga vlada. Ki ji je Levica v opoziciji. In proti kateri zahteva posvetovalni neobvezujoč referendum. Anketo za najmanj šest milijonov evrov. Ker smo revni.

Pravega referenduma, kot je bil nedavno o božjastnih privilegijih za kulturnike, ne zahteva, ker ve, da ni mogoč in da le blefira pred hitro bližajočimi se volitvami, da bi prišla vsaj v parlament. Kar nikakor ni nujno. Skupaj, denimo, z Vesno Vladimirja Prebiliča. A brez Prebiliča, ki ni več v Vesni. Ločil se je od svoje stranke takoj po medenih tednih. Še eden tak.

Kot so se vladajoči ločili od svojih zavez takoj po tem, ko jih je njihov premier podpisal. V Haagu.

Slovijo po ločitvah in novih partnerjih.

Če ste proti mednarodni zavezi o petih odstotkih za obrambo sedanje vlade, glasujte za vladne stranke, ki so to podpisale, ker so proti, nam ob tem sporočajo. Pa tudi Prebiličevo sporočilo je, da je proti. Le do on o tem ni odločal na vladi. Kot nista tudi Asta Vrečko in Matjaž Han. Pa tudi Golob menda ni podpisal, kar je.

Vse to ni nič novega. Podobno se je nekoč Alenka Bratušek, ki je na oblast prišla, ker je Goran Klemenčič z zlorabo oblasti z nezakonitim ravnanjem spravil z vlade Janeza Janšo, Zorana Jankovića pa ustavil v njegovi lastni stranki, zavezala k dvema odstotkoma BDP za obrambo in dvema bataljonskima skupinama, ki bi z oklepniki že morali braniti domovino in EU. Potem pa se je s propadom na volitvah kot šefica vlade za vedno poslovila v zgodovino. Se je pa vrnila kot ministrica. Z Golobom.

Robert Golob in Alenka Bratušek na viaduktu Vinjan. Foto: Ukom

Zavezo pa že več kot desetletje uspešno kršijo vse vlade. Praviloma niti polovice napovedanega deleža niso izpolnile. V Evropi niso bile edine. Številne vlade so kršili dogovore. So pa bile slovenske ene daleč najbolj uspešnih pri tem. Uresničile niso popolnoma ničesar. Se čudite, da je Vladimir Putin, ko ima Rusija BDP Italije, napadel Ukrajino in jo poskušal okupirati? Vam ni jasno, zakaj se vojna v Ukrajini tako vleče in zakaj je število mrtvih tam tako velikansko?

Zaradi takšnega ravnanja Evrope.

Dobro je, da vsaj naše domovine nihče ni resno napadel. Kot je ta teden opozoril Jelko Kacin je naša vojska tako dobro opremljena in sposobna, da bi državo agresor brez težav zavzel tudi, če bi le po pomoti zašel sem.

O oklepnikih in bataljonskih skupinah, ki bi se mu morale zoperstaviti, ni ne duha ne sluha.

To nam pokaže, koliko so vredne obljube vladajočih. So že pri drugih partnerjih.

Trenutna vlada, katere članica je kot ministrica tudi Bratuškova, celo temelji na prelomljenih dogovorih, odpovedali so se nakupu oklepnikov, ki ga je že podpisal Matej Tonin in ki bi jih že davno morali voziti vojaki in s tem že možnosti, da bi imeli vsaj nekaj obrambe v primeru napada.

Zaveze veljajo le za druge.

Za vas pa velja, da boste plačali te ločitve in najnovejše partnerje. In njihove “zaveze”.