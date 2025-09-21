Preko noči v Ljubljani nastali grafiti v spomin na Charlieja in Irino

Piše: Ž.N. (Nova24tv)

Danes bo v ameriški zvezni državi Arizona potekala spominska slovesnost za konservativnega aktivista Charlieja Kirka, ki je bil prejšnjo sredo ubit med nastopom v kampusu univerze Utah Valley v ameriški zvezni državi Utah. Očitno pa se Kirku in dediščini, ki jo ta pušča za sabo, poklanja tudi v Sloveniji. V Ljubljani so se namreč pojavili grafiti z njegovo podobo.

Ker je Charlie Kirk s prenašanjem političnih in pa tudi življenjskih sporočil (poudarjal pomen kritičnega razmišljanja, dialoga, življenjsko pomembnih vrednot …) preko javnih debat in nagovorov navdihoval številne mlade v ZDA in po svetu ne čudi, da je spomin nanj prisoten tudi pri nas.

Kdor se je sprehodil po prestolnici je lahko na večih koncih opazil tako grafite s podobo Charlieja Kirka kot tudi s podobo 23-letne umorjene Ukrajinke Irine Zarucke, ki je bila brez kakršnekoli provokacije umorjena med vožnjo z vlakom s strani temnopoltega Decarlosa Dejuana Browna Jr, ki je bil pred tem bil že večkrat aretiran.

Spominska slovesnost za Kirka se bo po poročanju britanskega BBC odvila na stadionu State Farm v Arizoni, ki lahko sprejme preko 60 tisoč ljudi. Politico navaja, da na slovesnosti ne bosta manjkala ameriški predsednik Donald Trump, ki bo nastopil v vlogi glavnega govorca, in podpredsednik JD Vance. Prav tako pa bo tam mogoče opaziti državnega sekretarja Marca Rubia in ostale vidne predstavnike vlade, poroča STA. Med tistimi, ki bo navzoče nagovorila je tudi žena umorjenega Erika Kirk, ki je od moža prevzela vodenje organizacije Turning Point USA.

Za umor Kirka je bil aretiran 22-letni Tyler Robinson, potem ko se je ta dan po umoru sam predal oblastem. Okrožni tožilec zvezne države Utah Jeffrey Gray je napovedal, da bo za umor zahteval smrtno kazen.

Aretacija dan pred spominsko slovesnostjo

Po poročanju New York Posta so dan pred spominsko slovesnostjo na območju, kjer se bo ta odvijala, prijeli moškega, ki se je izdajal za policista in je s seboj prinesel orožje. Zvezni vir, seznanjen z zadevo, je za Fox News povedal, da gre za nekdanjega namestnika šerifa iz Idaha. “Preverjajo njegovo preteklost in poskušajo ugotoviti, kaj je tam počel,” je še pojasnil vir. Joshua Runkles je po navedbah predstavnika tajne službe Anthonyja Guglielmija prišel na stadion preden je bil vzpostavljen kakeršen koli varnostni perimeter. “Ameriška tajna služba v sodelovanju z lokalnimi organi pregona v Glendaleu v Arizoni preiskuje posameznika, ki so ga opazili pri sumljivem vedenju na stadionu,” ta navaja.

Pričakuje se, da bo spominska slovesnost z naslovom “Gradimo zapuščino: Spomin na Charlieja Kirka” privabila več kot 100 tisoč ljudi. Ameriška tajna služba, ki je zadolžena za varovanje predsednika Trumpa in drugih visokih uradnikov, kot je zunanji minister Marco Rubio, se nedvomno sooča z izjemno zahtevno nalogo. Ta bo v sodelovanju z lokalnimi in zveznimi oblastmi, izvajala obsežne varnostne ukrepe za spominsko slovesnost na stadionu State Farm.

Na vseh vhodih bodo nameščeni magnetometri za preprečevanje vnosa orožja ali nevarnih predmetov. Za zaščito visokih gostov, vključno s predsednikom Trumpom, bodo postavljeni ostrostrelci, prav tako pa so pripravljeni ukrepi za preprečevanje napadov z vozili ter bioloških ali kemičnih groženj. Sprva se ni vedelo, če bo dogodek razglašen za “posebni nacionalni varnostni dogodek”, kar prinaša dodatna zvezna sredstva in okrepljeno sodelovanje z lokalnimi oblastmi, a je do tega po besedah uradnika ameriškega ministrstva za domovinsko varnost očitno le prišlo.