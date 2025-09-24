Prejšnji teden oddaja Tarča razgalila nesposobnost vladajočih, ta teden jo že ni več na sporedu

Piše: Ž. K.

Tarča je prejšnji teden razkrila popolno nesposobnost ministra Simona Maljevca iz stranke Levica. Ta je zaradi neobstoječe dolgotrajne oskrbe, za katero pa že plačujemo, pobegnil pred neprijetnimi vprašanji javnosti. Ta teden Tarče več ni na sporedu.

Spored prvega programa TV Slovenija kaže, da je v četrtek, v večernem terminu, ki je rezerviran za Tarčo, prenos prvega dela koncerta ob 70. obletnici Simfoničnega orkestra iz Cankarjevega doma. Nato sledi dokumentarni film, za tem pa prenos drugega dela koncerta.

Zdi se, da gre za očiten akt cenzure s strani vodstva RTV, ki je popolnoma podrejeno trenutni oblasti. Še več, zdi se, da je cenzura neposredno povezana z blamažo vladne strani, ki jo je doživela prejšnji teden, ko je bilo v Tarči govora o neobstoječi dolgotrajni oskrbi in populistični božičnici. Skrajna stranka Levica se soočenja na Tarči ni niti udeležila, politični boj zoper kritike pa je nadaljevala na družbenih omrežjih. Več – TUKAJ.

Aktivistični novinarji so zvesti Golobovi vladi

Ekipa aktivističnih novinarjev, ki je prevzela vodenje nad javnim zavodom, je to storila šele po tem, ko je bil sprejeta Golobova novela o medijih, na podlagi katere je bilo mogoče popolnoma spremeniti organe upravljanja javnega zavoda, s tem pa posledično odvzeti zakonito podeljene mandate in utrditi monopol tranzicijske levice na največjem mediju v državi. Kmalu za tem so sledile degradacije uspešnih mladih novinarjev na manj odgovorne programe.

Golobova vlada pa nima v šahu vodstva javnega medija le zaradi skupnega projekta t. i. “depolitizacije”, temveč tudi zaradi tega, ker je klika aktivističnih novinarjev, ki je uzurpirala javni medij, le tega kmalu po prevzemu spravila v finančne težave, iz katerih jih je že večkrat rešila ravno Golobova vlada – z debelimi davkoplačevalskimi injekcijami.

Cenzura na RTV

V javnosti je sicer že dolgo znano, da je na javnem mediju RTV svetovnonazorska slika medijskih ustvarjalcev popolnoma izkrivljena v levo ali celo skrajno levo. Novinarji, ki jih ni mogoče uvrstiti na ta del političnega spektra ali pa preprosto ne želijo delovati aktivistično, so izrinjeni na obrobje. In tudi ti se morajo spopadati s poskusi cenzure odgovornih urednikov.

Lansko leto v tem času je odmeval primer cenzure načrtovanega intervjuja z organizatorko Pohoda za življenje Urško Cankar Soares. Intervju je odpovedala kar odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Polona Fijavž, in sicer po tem, ko se je novinar in zgodovinar Možina za pogovor Soaresovo že fiksno dogovoril. RTV je bila sicer tudi v preteklosti deležna obtožb, da skuša z različnimi primeri omejiti oglede Pričevalcev.

Na RTV smo poslali novinarska vprašanja, na kakšni podlagi so se odločili za cenzuro oddaje in zakaj je niso denimo prestavili na drug termin.