(PREJELI SMO) Učna ura in popravni izpit pohabljene demokracije

Piše: Vili Kovačič s sopodpisanimi

Podpisani državljani podpiramo prizadevanje, da bo volilni rezultat pošten, volišča pa vrnjena ljudem in čim bližje volivcem. Isto je zahteval celo predstojnik urada za enake možnosti. Nevzdržno je, da smo v 35 letih izgubili cca 1.000 volišč. V čigavem imenu in komu v korist ? Čas je za resnično demokratične in poštene volitve, zato podpisani aktivni državljani od izvoljenih poslancev političnih strank pričakujemo in predlagamo, da uveljavijo sledeče:

Najprej pozivamo novoizvoljene poslance, da se vsa novoizvoljena poslanska elita opraviči ljudstvu, ker oni sami, kot politična elita niso sposobni opraviti poslanske dolžnosti – in bomo očitno spet morali na volišča, da končno pridemo do normalne vlade in koalicije.

Zato pozivamo najmanj 10 poslancev, ne glede na strankarsko pripadnost, da sprejmejo predlog, da večina v parlamentu izvoli začasnega mandatarja, ki bo voljan in bo znal izpeljati ponovljene poštene volitve. Kajti volitve z doslej največ dokazanimi in nepravilnostmi in nezakonitostmi v vsej parlamentarnimi zgodovini Slovenije, morajo imeti posebno skrb vlade, da se popravi to, kar sedanja DVK ni znala ali ni hotela uresničiti.

A kot rečeno, opraviti je treba nujno higiensko opravilo: opravičilo izvoljenih poslancev vsem volivcem , ker morajo (moramo), ne po svoji krivdi, ponovno na volišča. Pozivamo vse politične stranke, ki so prišle v parlament, da se zavežejo, da pride do odločitve o razpisu novih volitev pred državnim praznikom 25 junija in se nato razpišejo nove državnozborske volitve, z namenom, da ponovno izberemo čim kvalitetnejše predstavnike ljudstva v DZ.

Državnozborske volitve naj bodo najkasneje hkrati z lokalnimi volitvami novembra 2026.

Hkrati z opravičilom naj se parlamentarne stranke volivcem oddolžijo tako, da bodo volivci dodatno motivirani za ponovni prihod na volišča. Zato naj gospodarske subjekte – podjetja in finančne ustanove v državi pozovejo, da naj z materialnimi dobitki motivirajo volivce za ponovni prihod na volišča.

V ta namen se morajo vse glasovnice oštevilčiti in/ali biti opremljene s Q R kodo, da bi bilo možno izvesti žrebanje dobitnikov in dobitkov iz nacionalnega nagradnega sklada za volilno udeležbo.

Ne nazadnje pa bi tako izvedena pozitivna materialna stimulacija, kot stranski učinek imela za posledico sledljivost glasovnic za morebitno naknadno kontrolo poštenosti volitev. To bi bil lahko tudi zelo pomemben doprinos k transparentnosti volilnega postopka, ki je na vseh dosedanjih, posebej pa na zadnjih volitvah, bila povsem nezadostna in vprašljiva.

Slovencem v diaspori in zamejstvu naj se končno omogoči glasovanje na daljavo – to pa je glasovanje preko interneta, oziroma preko varne spletne povezave, ki je danes povsem izvedljiva in dosegljiva. Sedanja izločenost zelo pomembnega dela slovenskih državljanov cca – 14.000 vrnjenih glasovnic iz tujine je 0,8–1 % udeležba in je skrajno nedemokratična ostalina preteklega sistema.

Kar pa je sicer popoln fiasko izrazito politično nastavljene Državne volilne komisije – DVK, ki mora zaradi nesposobnosti in pristranskosti kolektivno odstopiti

Začasni mandatar. Ker je brezvladje najslabše in je funkcioniranje države brez predsednika vlade škodljivo, naj se v DZ po izvolitvi vodstvenega sestava DZ, opravi glasovanje o izvolitvi začasnega mandatarja, ki ni funkcionar parlamentarne stranke.

Podpisani zato za začasnega mandatarja predlagamo z aktualno politiko neobremenjenega gospoda dr. Aleša Štrancarja, uspešnega in uglednega podjetnika in inovatorja, ki bi s svojim vplivom in ugledom, obenem pa morda tudi s svojim zgledom, motiviral podjetnike za njihov prispevek k edinstveni akciji nagrajevanja volivcev za čim večjo udeležbo in pošteno izvedbo volitev. Kajti čim več bo nagrad, višja bo udeležba, višja bo volilna udeležba, bolj bodo volitve legitimne in demokratične. Bolj ko bodo volitve množične, večja bo legitimnost in tudi kvaliteta na volitvah izbranih kandidatov.

Nove volitve naj se izvedejo čim prej, najkasneje pa hkrati z lokalnimi volitvami, to je najkasneje do novembra 2026 !

Začasni posle vodeči predsednik vlade ne more biti predsednik ali član vodstva katerekoli od sedaj izvoljenih strank ali gibanj, niti predsednik ali vodilni funkcionar katere koli druge politične stranke!

Državljani ne moremo pristati na korupcijo kot način življenja, najmanj pa na to, da se v javnosti inkriminira tako imenovane prisluhe, ne pa tega kar ti prisluhi razgaljajo. Kajti zdaj so glasni predvsem slednji, ki hočejo stvari postaviti na glavo. In ob tem, absurdno in brez sramu, govorijo celo o veleizdaji države !

Sicer pa so prisluhi zgolj potrditev tega kar smo državljani že vedeli ali slutili. Absurd nad absurdi pa se dogaja zdaj, ko predsednik vlade, ki je sam poosebljenje korupcije, ustanavlja koalicijo narodne enotnosti, ki naj bi izvajala pregon samega sebe – to je

Spoštovani poslanci, prišel je pravi čas, da z novimi poštenimi volitvami, pomenijo popravni izpit pohabljene demokracije – pridemo nekoliko bliže cilja naših kulturnih velikanov : »de oblast in z njo čast spet naša bosta last« (Prešeren) in bodo v »raju pod Triglavom živeli veseli in srečni ljudje , katerih pesem bo vriskanje« (Cankar) predvsem pa, da končno dokažemo, da Slovenci leta 2026 po 62 letih nismo umsko zakrneli prestrašeni otroci socializma – »prehlajeni predmet zgodovine« (Tomaž Šalamun – Duma 1964), ampak tudi ljudje zdravega premisleka in ZKP – zdrave kmečke pameti !

Ljubljana 05.4.2026 Vili Kovačič, državljan K

predsednik društva DPSND, DavkoPlacevalciSeNeDamo in

Društva Slovenski Tigr 13 maj

ter sopodpisniki:

Andrej Magajna,stranka Nova socialdemokracija

Gašper Ferjan, Idrija-Civilna iniciativa DEM, demokracija enakih možnosti

Drago Vogrinčič , aktivni državljan -večkrat župan občine Cankova

Miha Burger, aktivnih državljan, Ljubljana

Vitomir Gros, Kranj, poslanec prvega sklica parlamenta 1990