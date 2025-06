(PREJELI SMO) Pridite na Veliki shod za spoštovanje pravic otrok, očetov in mater

Piše: C. R.

Pridite na Veliki shod za spoštovanje pravic otrok, očetov in mater, jutri, 23. junija, ob 14.30, pred ljubljanskim Magistratom. Shod bo združen s shodom za čisto pitno vodo. Povabite sorodnike in prijatelje. Na shodu bo možno oddati podpis za referendum ter oddati podpisane obrazce, ki jih boste zbrali. Napovedano je precej toplo vreme, tako, da imejte kape, klobuke ali dežnike. Za vodo bo poskrbljeno. Dobrodošli!

Zapomnite si EMŠO številko in pokončno oddajte podpis za referendum

Čestitke in hvala vsem, ki pridno po vsej Sloveniji zbirate podpise, da otrok potrebuje očeta. Izkazalo se je, da kar nekaj ljudi ne pozna svoje EMŠO številke, ki jo je treba vpisati v obrazec. Vse, ki želite podpisati pobudo za referendum, zato prosimo, da si zapomnite svojo EMŠO številko, si jo napišete na list ali pa imate s seboj osebni dokument. Brez EMŠO številke podpis žal ne bo veljaven. Čimprej izpolnite obrazec vi, vaša družina, sosedje in prijatelji. Obrazec je v priponki in na spletni strani: NAVODILA ZA ODDAJO PODPISA ZA REFERENDUM “OTROCI POTREBUJEJO OČETA IN MAMO” | ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine

Najboljše, da podpisane obrazce prinesete na Veliki shod za spoštovanje pravic otrok, očetov in mater, ki bo v ponedeljek, 23.6., ob 14.30 pred Ljubljanskim Magistratom. Za vsa vprašanja in pojasnila v zvezi s podpisi pišite na naš el. naslov: [email protected]

Javite se kot prostovoljec/ka za zbiranje podpisov na dogodkih

Na naš el. naslov ([email protected]) nam sporočite pripravljenost, da boste zbirali podpise. Navedite vaše ime, priimek, kontakt ter kje boste zbirali podpise. Po prijavi vam bomo poslali navodila. Vnaprej hvala!

Preberite strokovna mnenja uglednih institucij proti zakonu, da otrok ne potrebuje očeta

Preberite si mnenja Komisije za medicinsko etiko, Pravne fakultete v Ljubljani, Zdravniške zbornice in Komisije za OBMP: https://glaszaotrokeindruzine.si/strokovna-mnenja-proti-zakonu-ki-doloca-da-otrok-ne-potrebuje-oceta/

Sporni zakon in parlamentarna gradiva: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/zakonodaja/izbran/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivSy9Hb283Q0N3E3dLQwCQ7z9g7w8nAwsnMz1w9EUGAWZGgS6GDn5BhsYGwQHG-pHEaPfAAdwNCBOPx4FUfiNL8gNDQ11VFQEAAXcoa4!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?uid=C8781FC075038CCCC1258C59003665FC&db=pre_zak&mandat=IX

Video: Skrajšan posnetek zadnje seje ljubljanskega mestnega sveta

Oglejte si zadnjo spet burno sejo ljubljanskega mestnega sveta (skrajšano): https://youtu.be/HiAXF-uA2AE