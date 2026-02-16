(PREJELI SMO) Pomanjkljiv odziv Republike Slovenije na vprašanja glede pravic slovenske manjšine in recipročne ureditve zastopstva v Senatu ter Poslanski zbornici

Piše: Walter Bandelj, Svet slovenskih organizacij

V zadnjih mesecih je slovenska skupnost v Italiji večkrat poskušala vzpostaviti dialog z slovenskimi oblastmi glede pravic slovenske narodne skupnosti in statusa slovenskega zastopstva v italijanskih institucijah. Posebno pozornost je pritegnil italijanski zakon št. 38 iz leta 2001, člen 26, ki ureja delovanje slovenskega zastopstva v italijanskem Senatu in Poslanski zbornici. Krovni organizaciji SSO in SKGZ sta na zunanje ministrstvo Republike Slovenije ter na generalni konzulat RS v Italiji poslali dokumente, v katerih zahtevata jasnejše stališče Slovenije glede statusa slovenske manjšine ter recipročne ureditve pravic. Na žalost na te pozive ni bilo nobenega odgovora.

Vlada Roberta Goloba je že srečala italijansko premierko Giorgo Meloni in predstavnike italijanskih oblasti, vendar tudi v teh pogovorih ni bilo doseženih konkretnih rešitev ali potrditve, da bi Italija želela vzpostaviti ravnopravne in vzajemne odnose glede zaščite pravic slovenske skupnosti v Italiji. Hkrati pa slovenska manjšina v Sloveniji ima zagotovljeno mesto v Državnem zboru Republike Slovenije, kar po načelu pozitivne recipročnosti postavlja vprašanje, zakaj Italija ne bi zagotovila enakih pravic slovenski skupnosti v Italiji.

Ob bližajočih se volitvah v Italiji je nujno, da slovenska vlada jasno izrazi svoje stališče glede te problematike. Potrebno je določiti, ali so slovenska stališča do slovenske skupnosti v Italiji ideološko pogojena ali pa temeljijo na spoštovanju narodne skupnosti. Ali bi morala naša matična država obvezno zagotoviti, da si sama izbere svojega slovenskega predstavnika, ne glede na politično usmeritev stranke? Južni Tirolci si ga izbirajo sami, kar je zahtevalo veliko dela Republike Avstrije. Le s transparentno in odločno držo lahko Slovenija zaščiti interese svoje manjšine ter vzpostavi enakopravne odnose z Italijo.

Glede na to pozivamo slovensko vlado, naj aktivno zastopa interese slovenske skupnosti v Italiji ter vzpostavi dialog, ki bo temeljil na načelih vzajemnosti in spoštovanja pravic vseh narodnih skupnosti. Čas je, da se pravice slovenske manjšine v Italiji razjasnijo ter da vzpostavimo pravičen in uravnotežen odnos med državama, ki bo odražal tudi slovensko odločnost. Kdo pa bi moral skrbet za narodno skupnost v Italiji, č̣e ne Republika Slovenija.