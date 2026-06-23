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Prejeli smo: Nova Slovenska zaveza Vabimo: Spominska slovesnost Šentjošt, 28. junij 2026

FokusPrejeli smo

Piše: Odbor za Kapelo mučencev, Župnija Šentjošt, Kulturno društvo Šentjošt

V spomin na žrtve vojne in komunistične revolucije vas vabimo na spominsko slovesnost z naslovom Vstani in hodi!, ki bo v nedeljo, 28. junija 2026 ob 10.00 pri KAPELI MUČENCEV v Šentjoštu nad Horjulom.

Sv. mašo bo daroval prelat Anton Slabe. Sledil bo kulturni program s pesnitvijo Maša za vstajenje Slovencev (prvi del), avtorja Toneta Rodeta. Po podelitvi Ehrlichovega priznanja nas bo nagovoril Lojze Peterle.

Prisrčno vabljeni!

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