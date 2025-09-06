Preiskave Petriča, Južne, Škrabca in Goloba na poročni dan?

Piše: Spletni časopis

Mediji tudi po demantijih iz Rika Ribnice, da niso nič nakazovali Inštitutu Janeza Evangelista Kreka in da so bila nakazila kvečjemu iz Rika Janeza Škrabca, tudi na dan poroke Roberta Goloba s Tino Gaber še pišejo o velikem odkritju korupcije Tamare Vonta (Svoboda) pri preiskovanju opozicijskih strank, ki bi se naj zgodila pri financiranju inštituta, ki so ga ustanovili politiki NSi.

Ti mediji pa za zdaj presenetljivo ne poskušajo pridobiti odzivov pomembnih podjetnikov, za katere razkrivajo, da so skorumpirali inštitut opozicijske politične stranke in se tudi ne vprašujejo, zakaj ni policijskih preiskavah pri teh tajkunih, ki sicer podpirajo sedanjo vlado, a bi naj financirali politike NSi. Med temi podjetniki so veliki lastniki medijev, pa tudi oglaševalci, zaradi česar so mediji morda bolj previdni in si ne upajo opraviti običajnega dela.

V težavah se lahko znajde Janez Škrabec iz Rika, za katerega Bojan Požar piše, da bo danes celo na poroki pri premierju in se bosta torej tam lahko pogovorila, ali je nedovoljeno skorumpiral tudi opozicijo. Stojan Petrič iz Kolektorja, ki je tudi lastnik največjega časopisnega podjetja Delo, pa bi se naj opravičil. Ni znano, ali je razlog, da ga ne bo, ker so se vladi naklonjeni mediji brez preverjanj pri njemu razpisali, da je ravnal koruptivno z nakazili denarja inštitutu opozicijske stranke. V težavah pa bi se lahko znašel tudi premier sam, ker bi naj tudi plačeval.

Kot sem poročal so mediji, neuradno po dognanjih Tamare Vonta, ki so ji vladajoči v parlamentu ustanovili posebno preiskovalno komisijo za nadzor opozicije, kaj takega smo dobili prvič v zgodovini, poročali, da je Kolektor Stojana Petriča nakazal okoli 66.000 evrov, Riko Ribnica bi naj več kot 55.000 evrov, a od tam to zanikajo, različna podjetja v lasti Darija Južne približno 37.000 evrov…

V poročilih medijev ni nič o tem, da je NSi v preteklosti plačeval tudi GEN-I Roberta Goloba in da so lahko posledica tudi težave za premiera, če je skorumpiral politično stranko. Oziroma inštitut, ki je z njo povezan.

Za POP TV so iz NSi včeraj razkrili, da je bila leta 2021 ena od donatork dogodka v organizaciji strankarskega inštituta tudi nekdanja družba aktualnega premierja. “Takrat je ta dogodek finančno podprla tudi družba GEN-i, oziroma konzorcij mislim, da nekih elektro podjetij. Gost na tem dogodku je bil tudi sedanji predsednik vlade dr. Golob,” je tej televiziji, ki po neuradnih podatkih Spletnega časopisa v teh dneh dobila dodatne skoraj tri milijone letno dodatno iz državnega Telekoma, povedal glavni tajnik NSi Robert Ilc. V Telekomu je premier Robert Golob tudi izvedel čistko po prevzemu oblasti.

Ker je premier izvedel več čistk v policiji in ker se ravno danes poroča, ni pričakovati, da bi ga že danes doletele policijske preiskave ali novinarska vprašanja zaradi suma zlorabe položaja za korupcijo, kar bi naj razkrila njegova poslanka Tamara Vonta pri preiskovanju opozicijskih SDS in NSi.

Pripis uredništva Demokracije: Glede na včerajšnji demanti družbe Riko Ribnica, ki smo ga tudi objavili pod včerajšnjim člankom, dodajamo, da ne gre za napako, ki bi jo storilo ali naše uredništvo ali Spletni časopis, pač pa za informacijo, ki je prišla iz državnega zbora, saj so demanti poslali tudi na poročanje STA, ki se je ravno tako opirala na podatke iz DZ. Ali je šlo zgolj za lapsus Tamare Vonta ali za namerno zavajanje ali pa naj bi družba res imela kaj pri financiranju, pa se bo še pokazalo. Vsekakor je odgovornost njena.