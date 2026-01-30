Predvolilni performans: Zakaj Golob tik pred volitvami obrača ploščo

Piše: Mitja Iršič (Nova24tv)

Bližje kot so volitve 2026, bolj se bliža čas, ko se bo vladi in njenim partnerjem izstavil račun. In vsak dan se v paniki bolj sprenevedajo. Robert Golob se je začel zavedati svojih napak; prej je bil tri leta arogantno nezmotljiv. Njegova igra je tako prozorna, da je običajnemu človeku že kar težko gledati njegovo politikantstvo.

Robert Golob je pred volitvami začel obračati ploščo in na Twitterju kot nič krivi civilist priznavati svoje politične napake (pa ne samo iz preteklosti, ampak celo take, ki jih je naredil komaj kak mesec nazaj …). Kar naenkrat je minuto pred volitvami začel “brati sporočila” volivcev.

Priznal “bedarijo”

Prepoved odprtja novega normiranega s. p.-ja, če je oseba v zadnjih petih letih enega že zaprla, je označil za “bedarijo”, rekoč: “Čista napaka in jo bomo odpravili v najkrajšem možnem času. Bedarija, med nami.” V videu z umetnim nasmeškom to ponavlja Robert Golob. Jasno je, kam cilja. Influencerji so mu povedali, da imajo ljudje radi take, ki priznajo lastne napake. No, Golob ves mandat ni bil eden od takih, zdaj pa je kar naenkrat “našel” svojo ponižnost.

Gre seveda za preračunljivost: resnične ankete (ne tiste, ki jih vidimo v javnosti) so zaznale, da so na plodna tla padle besede Janeza Janše, ki je že takoj ob sprejetju napovedal, da bodo prepoved odpiranja normiranih s. p.-jev po volitvah odpravili.

Različni prispevki za bogate in revne espeje?!

A se pri pismih bralcev ni končalo tam. V še enem propagandnem videu je rekel, da se je “vsulo” vprašanj o “višini prispevkov” in so seveda vsi pričakovali, da bo govoril o tem, da so prispevki absolutno previsoki. A ne! Golob ne igra na te karte. Njemu se zdi nepravično pravično

Sploh razumete, kaj je hotel povedati?! Robert Golob, kot kakšen ekonomski ignoramus, misli, da so prispevki edini strošek espejev. Kot da običajni espeji ne plačujejo še dodatnih 19 odstotkov na vse dobičke (s tem seveda tisti z višjimi prihodki plačujejo višje prispevke). Golob pa bi se pogovarjal o tem, da bi za prispevke za minimalno plačo različni ljudje plačevali različno.

Odkril svojega Jezusa

Golob je prav tako odkril svojo duhovno plat. Če je še na predvolilnih soočenjih 2022 v zrak držal NVO-jevski loparček, da ne hodi v cerkev, si je zdaj premislil in odkril svojega notranjega Jezusa iz Nazareta. Do zdaj je bil vabljen na vsako sveto mašo za domovino v ljubljanski stolnici, ki poteka vsako leto dvakrat, pa se je ni nikoli udeležil.

Zdaj pa so ga naenkrat (skupaj s fotografi in piarovci) opazili v župniji Trnovo pri polnočnici, prav tako pa pri sveti maši ob dnevu samostojnosti v ljubljanski stolnici – tisti isti maši, ki se ji je prej izogibal: se pravi en takšen novodobni politični krst.

Jasno je, da pri tem cilja na t. i. “krščanske socialiste” nekdanjega praočeta slovenskega komunizma Janeza Stanovnika. Ti hodijo tako v cerkev kot na partizanske zbore in bi kdaj utegnili celo voliti za kakšno “nenašo” stranko.

Prgišče predvolilnih bombončkov

Poleg tega, da je predsednik vlade kar naenkrat postal čuteč človek, je vlada začela sprejemati zakone, pri katerih je več kot jasno, da gre za predvolilne bombončke, ki pa so za okusnim čokoladnim ovojem zastrupljeni s strihninom.

Dvignila je minimalno plačo – ukrep, ki je tako populističen, da je na videz prijazen do revnih, v resnici pa si od njega lahko največ obeta država, saj bo podjetnikom pobrala več denarja, sami delavci pa bodo dobili le par evrov, ki ne pomenijo skoraj nič. Sprejela je t. i. Šutarjev zakon, ki je na videz oster in želi postaviti red in mir na prvo mesto, ko pa pogledamo podrobneje, vidimo, da gre v resnici za povsem razvodenel zakon (stranka Levica je dosegla, da so izločili vse ukrepe, ki bi v resnici delovali).

Golob je prav tako napovedal famozno “božičnico”, ki se je nato bolj ateistično preimenovala v zimski dodatek. Brez vsakršnega posvetovanja s koalicijskimi partnerji, kaj šele z Ekonomsko-socialnim svetom. Ta božičnica je seveda prava katastrofa za gospodarstvo, ki konec leta, ko dela obračune, ne more kar naenkrat na novo v svoje stroške vkalkulirati še skoraj desetodstotnega povečanja sredstev za plače.

Osnovna naloga politike je predvidljivost. Kar je naredil Robert Golob (ne koalicija, ampak on sam) z božičnico, je nasprotje tega. Kaotično deljenje poceni bombončkov – z izpadom (tako v proračunu kot v gospodarstvu) se bo ukvarjal nekdo drug; če se bo on, bodo pač zvišali davke. V njegovem svetu je gospodarstvo itak krava molznica, ki ji nikoli ne zmanjka mleka.

Golobova zlagana metamorfoza

Golobovo ogabno metamorfozo bodo najbolj razumeli tisti, ki so z njim kdaj že imeli opravka. Anekdota, ki kroži po spletu: ko je k njemu na gospodarskem forumu pristopil obupani podjetnik, ki je rekel, da v takšnem davčnem okolju, ki ga je ustvarila Svoboda, ne more več živeti, mu je poklicni politik (tudi v gospodarstvu je bil prej politik kot kaj drugega) odgovoril: “Bo vaše podjetje pač eno izmed tistih, ki bo propadlo.”

Brez empatije do sočloveka, brez pravega človeškega občutka. Politik, ki bi pred kamerami pokazal tiste svoje prave barve. Zato so ti umetni odgovori volivcem (najbrž umetno napisani, da se lahko promovira kakšna agenda) še toliko bolj odvratni s človeškega vidi

Glas za trenutno koalicijo je glas za politične preračunljivce, ki so vam štiri leta jasno kazali, da niste vredni nič in da morate poslušati ljubljenega vodjo in njegov centralni komite, zdaj pa bi radi pričarali občutek (seveda skupaj z mediji), da vam bodo prisluhnili.

Prisluhnili vam bodo do 22. marca. Potem pa (če zmagajo) boste naslednje leto že plačevali davek na nepremičnine in davek na celotno premoženje. Trenutna javnofinančna gostija se lahko nadaljuje le ob izdatnih dodatnih prilivih v proračun.